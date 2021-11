Chi è Nancy di Uomini e Donne dama di Marcello

Nancy di Uomini e Donne, chi è la dama del cavaliere Marcello all’interno del programma? Scopriamo tutto quanto su di lei e sulla loro frequentazione.

Dopo aver chiuso la relazione con Ida, il cavaliere Marcello sta iniziando a frequentare un’altra dama: Nancy. Scopriamo dunque chi è la donna del trono over e come si sta evolvendo il rapporto tra i due all’interno dello show di casa Mediaset.

Chi è Nancy di Uomini e Donne

Non sappiamo ancora molto della nuova dama del programma di Canale 5. Nancy sta frequentando Marcello, reduce dalla storia con Ida, e tra i due si è innescata subito un’ottima complicità, tanto da arrivare a un bacio, arrivato in “modo spontaneo e senza malizia” secondo la donna.

Tuttavia, in studio aleggiano i sospetti intorno a Marcello. L’uomo, dopo aver frequentato Ida Platano per qualche mese ed essere uscito con Marika, che però non si è detta attratta fisicamente dal cavaliere, sta uscendo ora con un’altra dama del trono Over, Nancy appunto, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono che l’interesse dell’uomo per la donna sia reale.

Sulla questione è intervenuta anche la vecchia fiamma di Marcello, Ida Platano, che ha ammesso di non considerare Nancy il prototipo di donna che può piacere al suo ex amante: A lui piacciono le donne more, con i capelli lunghi, un po’ come Marika e non ho nulla contro Nancy“.

Vedremo dunque nelle prossime puntate se la storia tra i due andrà avanti o se Marcello si troverà nuovamente a dover interrompere una frequentazione, andando alla ricerca di una nuova dama con cui possa trovare il giusto feeling che sta cercando.

