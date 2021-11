Miriana Trevisan prima e dopo chirurgia | FOTO                           

Miriana Trevisan è una delle showgirl più famose d’Italia. Una splendida 49enne, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Bellissima come sempre, il suo aspetto ha sollevato dubbi su eventuali ritocchini.

Miriana Trevisan è stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai. Per anni è stata la protagonista di molti poster affissi nelle camere di numerosi adolescenti. È in seguito apparsa in numerosi programmi, da La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno a La Corrida di Corrado. La sua bellezza ha superato la prova del tempo. È ancora oggi una delle donne più belle della televisione italiana, ma avrà mai ceduto alla tentazione della chirurgia estetica?

Miriana Trevisan prima, foto Non è la Rai

Al tempo di Non è la Rai, Miriana Trevisan aveva soltanto poco più di 20 anni. Così come la maggior parte delle sue colleghe, puntava su un look acqua e sapone, molto semplice e quasi del tutto privo di trucco.

Il suo viso è cambiato non poco nel corso del tempo. Il suo naso sembra più sottile e gli zigomi sono molto più alti rispetto alle sue prime esperienze televisive. A ciò si aggiunge anche qualche taglia in più di seno, oltre a labbra alquanto gonfiate.

Accorgimenti che hanno di certo cambiato il suo fisico e viso, senza però stravolgere incredibilmente il suo aspetto. Avrà ormai perso quel fascino al naturale ma resta uno dei personaggi più ammalianti e affascinanti della televisione italiana.

Vita privata

Nata a Napoli il 7 novembre 1972, la celebre showgirl si è sposata nel 2003 con il cantante Pago (Pacifico Settembre). Una splendida coppia che ha avuto un figlio, Nicola. Nel 2013 la showgirl ha annunciato l’ufficiale conclusione del loro matrimonio.

Miriana Trevisan ha poi avuto una relazione con Giulio Cavalli, al tempo Consigliere Regionale in Lombardia.

