Nicola Pisu chi è la madre Patrizia Mirigliani

Scopriamo qualcosa in più su Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, dove si è avvicinato a Miriana Trevisan, per poi finire nella bufera.

Chi è Patrizia Mirigliani? È la Patron di Miss Italia, ruolo che ha ereditato da suo padre. Il pubblico l’ha conosciuta soprattutto dopo la sua denuncia nei confronti del figlio Nicola Pisu, così da salvarlo dalla tossicodipendenza.

Chi è Patrizia Mirigliani

Nata a Trento il 27 ottobre 1957, Patrizia Mirigliani ha 57 anni. È la figlia di Enzo Mirigliani, Patron di Miss Italia. Lei lo ha affiancato per molti anni, a partire dal 1989. Ha conosciuto a fondo i meccanismi del concorso di bellezza, per poi prenderne le redini alla morte del padre nel 2011.

È molto riservata e conduce una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. È stata sposata con Antonello Pisu, dal quale ha poi divorziato, non prima di mettere al mondo suo figlio Nicola.

Miss Italia

Patrizia Mirigliani ha apportato molte modifiche a Miss Italia. È l’organizzatrice del concorso di bellezza dalla morte del padre. Ecco le principali innovazioni:

Apertura del concorso alle taglie 44 e 46

Abolizione del bikini in favore del costume intero

Grande Fratello VIP

Patrizia Mirigliani è entrata nella casa del Grande Fratello per salutare suo figlio Nicola Pisu, raccontando la loro storia difficile, spiegando le motivazioni di madre dietro la denuncia. Il ragazzo si è avvicinato molto a Miriana Trevisan, che pare avere però un fidanzato all’esterno. Patrizia Mirigliani si è subito schierata con suo figlio, dicendogli di non farsi prendere in giro. Ha poi spiegato di non avere nulla contro la Trevisan ma intende tutelare suo figlio.

È poi scoppiato un caso dopo una frase di Nicola nei confronti di Miriana: “Ti meriti chi ti tratta male”. Parole condannate in studio, che hanno spinto la showgirl alle lacrime. In merito si è espressa Patrizia Mirigliani, limitandosi però a sostenere il figlio: “Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto”.

Nicola Pisu padre

Il padre di Nicola Pisu è Antonello Pisu, divorziato da sua madre. L’uomo è lontano dal mondo dello spettacolo. Di lui si hanno poche informazioni. Lavora nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino con la sua nuova famiglia. Negli ultimi anni il rapporto con Nicola si è complicato a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza.

Di lui ha così parlato Patrizia Mirigliani: “Non dico sia facile fare il genitore ma in questa battaglia sono stata da sola. Certe volte lo ha aiutato, altre lo ha lasciato”.

