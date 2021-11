Arisa chirurgia: prima e dopo FOTO

Arisa concorrente di Ballando con le Stelle nel corso del tempo si è trasformata. Vediamo le foto del prima e del dopo, dagli esordi fino alla sensualità degli ultimi scatti

Arisa è una cantante tra le più affermate d’italia. La sua voce è nota per gli esordi con Sincerità, per il brano Meraviglioso amore mio. E’ con la notte che Rosalba Pippa, il suo vero nome, entra nel cuore della gente. L’ex estetista ha partecipato anche a talent show, giudice di X factor e di Amici, prima di essere concorrente di Ballando con le Stelle.

Nel corso degli anni ha stupito con tanti look diversi. Ha cambiato il taglio di capelli e l’acconciatura molte volte. Oggi è bionda con la chioma lunga. Vedendola ballare sale a tutti la curiosità: Arisa com’era prima? Ha fatto ricorso alla chirurgia?

Arisa prima

Caschetto corto, viso fine, labbra carnose. Arisa per la prima volta si presenta al grande pubblico sul palco dell’Ariston vincendo il suo primo festival di Sanremo. A colpire è stato però il suo look stravagante, occhialoni, abito nero elegante ma non troppo. Fece scalpore fino a diventare un’icona di stile. Ecco uno scatto che immortala la cantante durante l’esecuzione del brano “Sincerità”.

Arisa oggi

Dopo il primo Festival di Sanremo per la cantante è stata un’escalation di cambiamenti sia per gli abiti scelti sia per i look impersonati. Dopo un lungo periodo di capelli corti, ha trovato la passione per una chioma fluente. È stata così prima mora per poi diventare bionda, ma attenzione sappiamo che continuerà a stupirci.

Non a caso abbiamo selezionato per “Arisa dopo“, uno degli ultimi scatti postati dalla stessa concorrente di Ballando con le Stelle su Instagram. Sensualità pazzesca che lascia poco spazio alla discrezione. La foto parla da sola. Non pensate al fatto che sia effetto del chirurgo, nessun ritocchino per lei. È tutta naturale, complimenti! Il seno non è rifatto mentre per le labbra ha optato anni fa per una punturina di filler per renderle più carnose. Ha però poi dichiarato di essersi pentita, preferendosi nature.

