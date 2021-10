Vito Coppola ballerino Arisa | chi è | Instagram | fidanzata

Vito Coppola, chi è il ballerino che fa coppia con Arisa a Ballando con le stelle: tutto sulla sua vita privata e sul presunto flirt con la cantante.

Chi è Vito Coppola? Cosa c’è con Arisa? Scopriamo tutto sul ballerino di Ballando con le stelle, che sta facendo molto parlare di sé per il suo rapporto con la compagna di ballo.

Chi è Vito Coppola

Classe 1992, nativo di Eboli, Vito Coppola inizia a studiare danza sin da bambino, frequentando diverse scuole e iniziando a partecipare alle gare agonistiche dall’età di 14 anni. La sua carriera spicca presto il volo, tanto che il ballerino partecipa a programmi di spicco come Amici e, appunto, Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, Vito Coppola è fidanzato con Valentina Sica e i due vivono insieme a Bologna. Ma, ultimamente, si parla molto anche di un flirt con la sua compagna di ballo: Arisa.

Arisa e il ballerino Vito Coppola flirt

C’è un flirt in corso tra Arisa e il ballerino Vito Coppola con cui la cantante fa coppia in pista a Ballando con le stelle? Le storie d’amore in un programma cult come quello condotto da Milly Carlucci sono all’ordine del giorno. Gli indizi per flirt tra la cantante e il bel campione del mondo di danza ci sono. Giochi di sguardi durante le performance e il giudizio dei giudici, sensibilità con cui il ballerino Vito Coppola cerca di approcciarsi alla sua parter di danza Arisa prima come donna e poi come ballerina, evidenti anche nelle clip di Ballando con le stelle. Ma una storia d’amore tra i due resta solo una supposizione e non ci sono prove su un presunto flirt tra l’affascinante ballerino e la cantante.

