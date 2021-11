A Ballando con le Stelle Arisa e il suo ballerino Vito fanno impazzire i fan con un fuori programma. La verità sul bacio appassionato

Era nell’aria. La complicità che si era instaurata tra Arisa e il ballerino in gara con lei a Ballando con le Stelle era evidente. Così è arrivato un bacio appassionato durante l’esibizione sulla pista da ballo complici le note di (I’ve Had) The Time of My Life, colonna sonora del film di Dirty Dancing.

Il pubblico è andato in visibilio dedicando alla coppia tra i candidati alla vittoria finale una calorosa standing ovation di applausi. Sia Arisa che il ballerino Vito Coppola, più volte campione del mondo, hanno provato a smentire le voci di una loro storia d’amore parlando di interpretazione artistica più che di fidanzamento. Noi ci fidiamo delle loro parole anche se gli occhi e non solo….parlano! Tornando a quanto accaduto, la giuria di Ballando con le Stelle non ha potuto fare a meno di commentare il bacio che c’è stato tra i due.

Arisa e Vito Coppola, la verità sul bacio

“Non era in programma”, così Arisa ha commentato al termine della sua esibizione di Dirty Dancing a Ballando con le stelle il bacio con il maestro Vito Coppola. Tra qualche sorriso imbarazzato e il silenzio sornione del ballerino, la giuria si è divertita ad ironizzare su quanto successo. La concorrente di Ballando con le Stelle dopo aver chiesto ai giurati di evitare commenti equivoci, nella massima serenità ha spiegato che tra lei e Vito Coppola non c’è una relazione ufficiale.

Arisa ha detto infatti che tra i due si è creata una relazione molto profonda ed intima, artisticamente parlando, e che quindi nel trasporto dell’interpretazione può accadere anche un bacio. Tra l’altro era anche a tema con il ballo scelto dai due, definito difficile e sentito. Dopo di che la concorrente di Ballando con le Stelle ha stupito tutto dicendo che lei non è abituata a comportarsi così con un uomo che non è il suo fidanzato e adesso ha cominciato a farlo! Così Fabio Canino le ha detto sorridendo che finalmente si è sbloccata.

Vito Coppola e Arisa stanno insieme?

Selvaggia Lucarelli ha però punzecchiato il ballerino di Arisa chiedendo la sua opinione sul bacio appassionato andato in scena. Vito ha risposto dicendo che prima del bacio che lui ha dato alla sua compagna di Ballando con le Stelle, lei “aveva fatto qualcosa prima”. Tra l’ilarità generale si è subito chiarito che non si trattava di un retroscena h0t ma semplicemente ci si riferiva al bacio sulla guancia con tanto di morsetto che Arisa ha dato al suo ballerino durante l’esibizione.

Audace infine il commento di Roberta Bruzzone che scherzando ha detto che in camerino avrebbe fatto l’analisi biologica dei vestiti due protagonisti del bacio che catturato l’attenzione di tutti. Alberto Matano ha ringraziato la coppia per aver riportato in pista una ventata di passione ed energia salvo poi aggiungere la consueta domanda che poi porge all’artista “Arisa ma tu lo vuoi vincere Ballando con le Stelle?”. Lei ha risposto “già mettere me stessa in questo show ed essere qui nel mio cuore è una vittoria”.

