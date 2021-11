Claudia Gerini nuovo compagno | figlia Federico Zampaglione

Claudia Gerini ballerina per una notte a Ballando con le Stelle ha stupito. Insieme a lei il sexy maestro Angelo Madonia, ripercorriamo la vita privata dell’attrice

Chi è Claudia Gerini lo sappiamo. È la bellissima attrice di Roma che ha avuto compagno Federico Zampaglione. Ha svolto ruoli di primo piano con Carlo Verdone, in A casa tutti bene di Muccino, Hammamet e Suburra – La Serie.

Leggi anche: Federico Zampaglione moglie chi è | Claudia Gerini | tour 2022

Claudia Gerini gli ex: da Boncompagni a Zampaglione

Una storia travagliata quella dell’attrice romana: nata nel 1971, esordisce al cinema con “Roba da ricchi” e in televisione con “Primadonna”, dove conoscerà e si innamorerà di Gianni Boncompagni, di quarant’anni più vecchio di lei.

Finita la storia con il conduttore e produttore televisivo, Claudia Gerini si legherà ad Alessandro Enginoli, sposato nel 2002 da cui avrà la splendida figlia Rosa, oggi diciassettenne. Separatasi nel 2004, inizia una lunga storia d’amore con il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, con il qual avrà Linda, oggi dodicenne.

Insieme dal 2005 al 2016, Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno condiviso undici anni di vita insieme, coronandoli con l’arrivo della piccola Linda e della collaborazione a diversi video musicali della famosa band.

Amore impossibile del 2004 e L’Alba di domani del 2007, sono le due canzoni di Federico Zampaglione che hanno Claudia Gerini come protagonista di eccezione per il video clip, in un’epoca in cui i video musicali erano ancora fondamentali per la fruizione della melodia.

In una recente intervista Federico Zampaglione ha così parlato della sua storia con Claudia Gerini: “Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono”.

Claudia Gerini Figlia

L’attrice romana ha due figlie Rosa e Linda. La prima, Rosa, nata nel 2004 e avuta nel corso del matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli al termine del loro matrimonio, la seconda, Linda, avuta con Federico Zampaglione.

Rosa tra l’altro, ha già molti film alle spalle, avendo esordito nel 2013 nel film “Indovina chi viene a Natale” dove interpretava proprio la figlia della Gerini. Capelli fluenti e occhi chiari, la giovane classe 2004 “ha scelto la mia stessa strada” dirà Claudia Gerini in un’intervista.

Infine Linda, nata nel 2009 nel corso della felice storia d’amore con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino con il quale è finita nel 2016.

Claudia Gerini nuovo compagno

Negli ultimi tempi, dopo alcune relazioni brevi con Andrea Preti e Fabio Borghese, la bellissima attrice romana incontrerà quello da lei definito il suo “vero amore”, Simon Clemente, imprenditore romano suo coetaneo.

Le ultime indiscrezioni risalenti a quest’estate però, riportano una situazione complessa tra i due: Simon venne immortalato con un’altra donna a Formentera, mentre Claudia Gerini passava le vacanze a Capalbio.

Nessuna novità riguardo all’esistenza o meno di un tradimento durante la relazione però, che ad oggi non sembra aver trovato il modo di ricomporsi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI