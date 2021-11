Claudia Gerini chirurgia: prima e dopo FOTO

Tutti quanti ricordiamo Claudia Gerini da giovane. Capelli ricci, bionda, fisico esile. È questo l’identikit di Jessica di Viaggi di Nozze. Nel corso della sua carriera, il look è relativamente cambiato. La stessa attrice ha sfilato su numerosi red carpet dimostrandoci di essere sempre una superbionda e negli ultimi tempi anche più formosa. Il viso è sempre molto intrigante e non si è lasciato scalfire dai segni del tempo.

Per questo motivo qualche vipera si è chiesta: Claudia Gerini ha ricorso alla chirurgia? Si è rifatta? Vediamo le foto a confronto del prima e del dopo per capire se c’è il ritocchino anche se premettiamo resta sempre una diva.

Claudia Gerini prima

Lo scatto postato dalla stessa attrice da giovane è stato preso dal suo profilo Instagram. Con un salto agli anni 90, vediamo com’era bella e solare Claudia Gerini da giovane prima che sbocciasse la sua carriera più o meno all’epoca di Non è la Rai, programma cult di Gianni Boncompagni. Con lo stesso regista e autore l’attrice ha avuto una relazione che conta 40 anni di differenza. Sostanzialmente diventa difficile ad uno stravolgimento fisico e soprattutto del volto della Gerini equilibrato in tutte le sue proporzioni anche nel corso dei film che ha girato.

Claudia Gerini dopo

E questa è Claudia Gerini oggi da uno scatto pubblicato, sempre dall’attrice su Instagram. Si è rifatta? Per noi è assolutamente no, anche se da diverse parti, a cui non crediamo e che smentiamo, si è vociferato di una mastoplastica additiva per aumentare il seno e a un lifting al viso, tutti interventi che non hanno però alterato la bellezza naturale dell’attrice.

Tra le voci che girano intorno all’attrice infine, anche quella dell’utilizzo di punture di filler per distendere il viso e mantenerlo giovane senza alterarne l’espressione.

