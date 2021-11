Loredana Bertè | età | famiglia | vita privata

Loredana Bertè ha vissuto una vita a dir poco movimentata. Tanti amori, drammi e successi. Scopriamo qualcosa in più su una delle cantanti più famose e apprezzate d’Italia.

Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950. Ha oggi 71 anni. È nata tre anni dopo sua sorella maggiore, Mia Martini, morta prematuramente nel 1995. Le due condividevano lo stesso compleanno.

Loredana Bertè famiglia

Nata da Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato, Loredana Bertè ha perso entrambi i genitori, rispettivamente nel 2017 e nel 2003. I due erano insegnanti. Quando si parla della famiglia della cantautrice si fa sempre riferimento a Mia Martini. Lei ha però altre due sorelle. La prima è Leda, maggiore delle quattro, nata l’1 gennaio 1946. La seconda è invece la più giovane. Il suo nome è Olivia, nata il 28 gennaio 1958.

L’infanzia delle sorelle Bertè è stata alquanto drammatica, dovendo subire un padre violento e una madre assente. In casa veniva imposta una disciplina molto rigida e si respirava ben poco amore in quell’ambiente. Ai suoi genitori Loredana attribuisce anche parte della colpa per la morte di Mia Martini, dati i problemi psicologici derivati dalla vita in famiglia.

Il padre violento

I genitori di Loredana Bertè si sono separati dopo anni di violenze e la madre si è trasferita a Roma, portando con sé le figlie: “Alla quarta femmina è andato via, perché odiava le donne”. La cantante ha spiegato a Verissimo d’aver visto il padre massacrare di botte la madre all’ottavo mese di gravidanza: “Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno. Con le mie sorelle avevamo dei piani per farlo ragionare, ma non ragionava. Ricordo le mattonelle sporche di sangue. Non ho più avuto rapporti con lui o mia madre”.

Ha poi spiegato d’averlo rivisto dopo 40 anni al funerale di Mia Martini. Anche in quel caso lui si mostrò inumanamente violento: “Mi ha preso a calci e pugni all’obitorio. Mi ha fatta cadere nella bara con lei. Mi ha strappato i capelli. Sono dovuta andare a Roma per delle punture, così da far ricrescere dei buchi. È stata una violenza che non potrò mai dimenticare. Per fortuna è morto”.

Loredana Bertè fidanzati

La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata molto movimentata, tra fidanzati e mariti celebri. Negli anni ’70 è stata la fidanzata di Adriano Panatta. In seguito ha frequentato anche Red Canzian e Mario Lavezzi.

Nel 1983 si è sposata per la prima volta. Suo marito era Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag. Un matrimonio finito dopo soli quattro anni. Nel 1989 invece ha sposato Bjorn Borg, celebre campione di tennis svedese. A presentarli fu proprio l’ex di lei Panatta.

Una relazione a dir poco tormentata, considerando come lui tentò il suicidio l’anno prima delle nozze. Si salvò proprio grazie all’intervento di Loredana Bertè. Fu lei a lasciarlo nel 1992 dopo un periodo di forte stress. In questo secondo matrimonio avrebbe voluto avere dei figli ma la coppia era tutt’altro che stabile. La cantante non ne ha poi mai avuti.