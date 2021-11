Nino D’Angelo | moglie | figli | dove abita

Nino D’Angelo è uno dei più grandi artisti italiani contemporanei. Un maestro di musica e un poeta che, per sua ammissione, non sa parlare. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

L’ultimo album di Nino D’Angelo si intitola Il poeta che non sa parlare. Un disco molto personale, che porta il suo pubblico all’interno del suo mondo. Un giovane nato per restare povero, come tanti, che non sa come esprimere la melodia e i pensieri che percepisce dentro. Ecco un po’ di notizie sulla sua vita privata e sulla sua splendida famiglia.

Nino D’Angelo moglie e figli

Nino D’Angelo è nato a San Pietro a Patierno, Napoli, il 21 giugno 1957. Ha oggi 64 anni. Il suo nome d’arte è semplicemente il diminutivo che tutti hanno sempre utilizzato per chiamarlo. All’anagrafe è registrato infatti come Gaetano D’Angelo. Vanta una lunga carriera alle spalle come cantautore, attore, compositore, sceneggiatore, regista e scrittore.

Traguardi che ha raggiunto avendo al fianco sempre sua moglie Annamaria Gallo, nata a Napoli l’8 agosto 1963. I due si sono sposati molto giovani. Le nozze si sono celebrate il 25 luglio 1979. Nello stesso anno è nato Antonio, il loro primo figlio. Il secondo, Vincenzo, è invece nato nel 1983.

Dove abita Nino D’Angelo

In molti si chiedono dove abiti il celebre cantante napoletano. La villa di Nino D’Angelo dov’è? Ecco una delle domande più poste a Google quando si parla di lui. Da molti anni vive a Roma. Risiede in un’enorme villa con giardino e piscina. I fan ne conoscono quasi ogni aspetto, considerando come faccia da sfondo ai suoi tanti post sui social.

Se l’esterno è intrigante, l’interno è davvero affascinante. Nel suo salotto spicca uno stupendo pianoforte a coda, dove di certo sono stati composti molti dei suoi capolavori. Avrebbe voluto continuare a vivere a Napoli ma l’ha lasciata nel 1986: “Hanno sparato due volte contro casa mia. Per questo mi sono trasferito. È stata la camorra, che vedeva il successo e pretendeva denaro. Arrivavano chiamate e minacce. Dovetti andare via con la mia famiglia”.

Nino D’Angelo malattia

Anche Nino D’Angelo ha dovuto fronteggiare la malattia del secolo: la depressione. Ha spiegato come la perdita dei genitori lo abbia trascinato in una fase buia della sua vita. Un dolore che però lo ha aiutato a trasformarsi. Lo ha analizzato e accolto, sfruttandolo per lasciarsi alle spalle il “caschetto d’oro”.

Ha iniziato a scrivere per farsi sentire e non solo per fare numeri. Ha dato sfogo alla propria poesia. Ha spiegato come non conoscendo il dolore, in realtà non si ha una reale idea di cosa sia la gioia. L’essere umano cresce imparando a soffrire, trovando una forza più grande di sé.

