Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 12 novembre | chi è stato eliminato

Miriana Trevisan, Nicola Pisu o Gianmaria Antinolfi: la puntata del 12 novembre del Grande Fratello Vip ha decretato un’altra eliminazione. Scopriamo chi è in nomination e chi è uscito

Diciottesima puntata del Grande Fratello Vip che come ogni settimana va in onda ogni lunedì e venerdì. Tanti argomenti anche in questo appuntamento con l’ennesimo scontro tra Delia Duran, moglie di Alex Belli, e Soleil Sorge. Problemi tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie con quest’ultima in lacrime perché innamorata e incapace di stare lontana dal concorrente. il gioco prosegue con tre VIP in nomination: Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di venerdì 12 novembre 2021 è Nicola Pisu. Il concorrente ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la Casa. A salvarsi per prima è stata Miriana Trevisan che continua così il suo percorso al Grande Fratello Vip. L’ultimo ballottaggio è stato tra Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi. Per un solo punto percentuale ad avere la meglio è stato Gianmaria Antinolfi, salvato dal pubblico al televoto.

Il verdetto del pubblico ha condannato così Nicola Pisu che ha lasciato la Casa. Queste le percentuali di voto:

Miriana Trevisan 37%

Gianmaria Antinolfi 32%

Nicola Pisu 31%

Chi è in nomination

Le nomination hanno definito chi saranno i concorrenti al televoto nella puntata di lunedì. Così come ormai da tradizione, il pubblico deciderà con la propria preferenza chi vorrà salvare. Per i concorrenti gli immuni sono Manuel, Aldo, Giucas, Alex, Miriana, mentre Sonia Bruganelli ha dato l’immunità a Gianmaria. Questa settimana si giocano la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip: le Sorelle Selassie, Sophie e Soleil.

