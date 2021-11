Patty Pravo chirurgia: prima e dopo FOTO

Patty Pravo è cambiata davvero tantissimo durante gli anni: vediamo com’era prima la cantante e com’è invece dopo i numerosi cambiamenti.

Patty Pravo è una delle voci più importanti della musica italiana. Una carriera lunghissima e ricca di canzoni che hanno fatto la storia, diventando delle vere e proprie pietre miliari. Patty Pravo oggi ha ben 73 anni ed è cambiata ovviamente tantissimo durante la sua carriera. Vediamo il prima e dopo della cantante.

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso: canzoni, fidanzato, cosa faceva prima

Patty Pravo prima

Sono tantissimi gli interventi estetici cui si è sottoposta la cantante, sempre attenta ai suoi look e al suo aspetto esteriore. D’altronde, anche da giovane la cantante è sempre stata molto eclettica, cambiando spesso acconciatura, pur mantenendo il suo iconico biondo, e sbizzarrendosi nel vestiario.

Oltre a essere un’icona della musica, Patty Pravo è sempre stata anche un modello di bellezza. La sua chioma bionda e i suoi occhi azzurri l’hanno consacrata come una delle donne più belle della musica italiana e lei ha sempre abbinato al suo aspetto estetico dei travestimenti diventati iconici, come l’abito da Geisha del Sanremo 1984.

1 of 2

Patty Pravo oggi

Gli anni ovviamente passano anche per una bellezza assoluta come la cantante. Nella sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo è apparso evidente come la cantante si sia sottoposta a moltissimi ritocchi estetici per mantenere il suo aspetto fisico.

La cantante tende a non parlarne troppo, ma i cambiamenti alle labbra e agli zigomi sono evidenti, con le punturine di botulino che hanno stravolto il volto della cantante. Ovviamente, questi cambiamenti hanno anche suscitato alcune polemiche, con alcuni commenti social davvero di cattivo gusto, come purtroppo spesso accade. I cambiamenti della cantante sono comunque evidenti, ma comprensibili col passare degli anni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI