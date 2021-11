Chi è Sara Zilli di Uomini e Donne, dama di Biagio

Sara, di cognome Zilli, è nuova protagonista del Trono Over. Scopriamo tutto sulla corteggiatrice di Biagio di Maro

Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne Sara Zilli si è messa a piangere. Si è risentita per “colpa” di Biagio di Maro che non ricambia i suoi sentimenti. Tra Sara e Biagio a colazione c’è stato anche un bacio ma non è bastato per far si che la dama avesse l’esclusiva. La corteggiatrice si è sentita presa in giro e con l‘appoggio di Gianni e Tina ha deciso di lasciare l’amato al centro dello studio, senza più corteggiarlo. Le anticipazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate parlano di un ritorno di fiamma tra Biagio e la sua bella. Chi vivrà vedrà… intanto scopriamo tutto su Sara Zilli, Chi è la dama dell’affascinante Cavaliere napoletano.

LEGGI: Chi è Biagio di Maro Uomini e Donne | età

Sara Zilli di Uomini e Donne chi è

Sara Zilli è nata a Firenze il 13 marzo del 1960, ha così 61 anni di età. Bionda e affascinante di lavoro fa la commerciante di abbigliamento e biancheria intima a Fiesole. Le sue principali passioni sono i viaggi, gli animali e condividere sui social scatti della sua quotidianità. Molto riservata sulla sua vita privata, sappiamo che ha un segreto: adora il suo cagnolino di nome Mirea.

Dal suo ex marito o compagno ha avuto due figli, un maschio e una femmina. Il suo profilo Instagram è Sara.Zilli.1 molto apprezzato dai followers perché a differenza di altri partecipanti alla trasmissione, secondo gli utenti che commentano le sue foto, è genuino e senza filtri.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI