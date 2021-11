Lulu Selassie chirurgia: prima e dopo FOTO

Lulù Selassie, com’è cambiata la protagonista del GF Vip: le sue foto prima e dopo e i ritocchi cui si è sottoposta.

Tra le protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Lulù Selassie, che sta partecipando al reality show insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre sono delle principesse, pronipoti dell’ultimo imperatore etiope. Tra le tre, Lulù è quella che milita in televisione da più tempo è che più di tutte ruba l’occhio per il suo look appariscente e per i ritocchi cui si è sottoposta negli anni. Vediamo com’è cambiata.

Lulù Selassie prima

Lulù Selassie non è un volto nuovo nella televisione. La ragazza, infatti, nel 2017 aveva già partecipato al programma di MTV Riccanza: quella è la prima apparizione televisiva di Lulù e da lì possiamo vedere quanto è cambiata, ma anche da alcune foto più vecchie che si possono rintracciare sui social.

In effetti, evidenti cambiamenti si notano sia nella struttura fisica, con la ragazza che sembra visibilmente più magra, ma anche nel volto, con le labbra decisamente più gonfie e carnose. Lei stessa infatti ha ammesso di essersi sottoposta a interventi estetici nello studio del chirurgo Giacomo Urtis, insieme alla sorella Clarissa, poco prima di iniziare la sua avventura nella casa del Grande Fratello.

Lulù Selassie oggi

Oggi dunque la ragazza ci appare molto cambiata, nonostante abbia appena 23 anni. Oltre ai ritocchi e ai cambiamenti fisici, Lulù, come le sue sorelle, sfoggia anche un abbigliamento sempre diverso e ricercato, che mette in mostra lo stile agiato in cui è abituata a vivere.

Oltre ai vestiti, anche trucco e gioielli sono particolarmente ricercati nella ragazza, che cerca sempre di apparire impeccabile e perfettamente in ordine.

