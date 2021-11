Teresanna Pugliese di Uomini e Donne | chi è il marito

Teresanna Pugliese, chi è il marito dell’ex partecipante a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip 2020? Scopriamo tutto su di lui.

Si chiama Giovanni Gentile il marito di Teresanna Pugliese, ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. I due sono sposati, scopriamo tutto quanto su di lui.

Teresanna Pugliese, chi è il marito Giovanni Gentile

Non si hanno in realtà moltissime notizie sull’uomo, che tiene molto alla sua sfera privata, tanto da non avere nemmeno dei profili social personali. Sappiamo che dal 2018 è sposato con Teresanna Pugliese e che dal 2015 i due hanno un bambino, Francesco, che ha preso il nome dal nonno, il papà di lui.

Giovanni Gentile è un imprenditore nativo di Napoli, si occupa di smaltimento rifiuti, bonifiche e demolizioni. Il matrimonio con Teresanna Pugliese è arrivato nel 2018 a Santa Maria Capua Vetere, mentre la proposta di matrimonio è arrivata tramite un flash mob.

Così, la donna ha parlato del suo amore per Giovanni: “Giovanni è arrivato all’improvviso, è stato un fulmine a ciel sereno e con lui ogni giorno è ancora bello come il primo. Incontrarlo è stata una svolta per entrambi. Lo vedo e me ne rendo conto da come mi guarda e mi parla. Quando ci siamo incontrati, uscivo da un periodo buio per la fine della storia con Francesco. Portavo i segni, la delusione di quella relazione: non è stata una scelta leggera per me quella di lasciare Francesco e rinunciare a lui, ma il peggio ormai era passato ed ero pronta a concentrarmi su di me”.

Prima della relazione con Giovanni Gentile, Teresanna Pugliese ha avuto una storia con Francesco Monte, conosciuto proprio all’interno di Uomini e Donne.

