Antonella Clerici chirurgia: prima e dopo FOTO

Antonella Clerici, com’è cambiata nel tempo la nota conduttrice televisiva e gli interventi chirurgici cui si è sottoposta.

Antonella Clerici è uno dei personaggi più noti della televisione italiana, da anni è una grande protagonista del piccolo schermo e una presenza fissa nelle case degli italiani. La conduttrice italiana oggi ha 57 anni e ovviamente è cambiata tantissimo dai suoi esordi che risalgono ormai alla metà degli anni 80, ben 40 anni fa quindi. Vediamo quindi i cambiamenti della Clerici e gli interventi chirurigici cui si è sottoposta.

Antonella Clerici prima

Gli esordi di Antonella Clerici come detto risalgono anni anni ’80 e dopo anni di esperienza, la donna è diventata un volto di riferimento della televisione italiana soprattutto con la conduzione della Prova del cuoco. Ovviamente il tempo ha lasciato i suoi segni sulla conduttrice, ma secondo molti fan anche la chirurgia ha avuto il suo ruolo.

Soprattutto negli ultimi tempi, molti fan hanno notato alcuni cambiamenti nel viso della Clerici, sollevando il dubbio circa il ricorso alla chirurgia per alleviare i segni dell’età. Voci che la conduttrice non ha mai né confermato, né smentito, quindi i dubbi rimangono, nonostante tantissimi fan siano fermamente convinti che la Clerici si sia sottoposto a qualche ritocco, anche minimo.

Antonella Clerici oggi

Negli ultimi tempi la donna è balzata agli onori della cronaca anche per una particolare dieta che ha seguito e che le ha fatto perdere diversi chili. Si tratta della dieta Flachi, nota anche come pentadieta. L’alimentazione in questione si basa su cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, uno la mattina e uno il pomeriggio.

Grazie a questa alimentazione la conduttrice ha perso cinque chili in un mese ed è apparsa in forma e raggiante nelle ultime uscite televisive.

