Carolina Rey chi è: cosa ha fatto, età, marito, figli

Tra i partecipanti a Tale e Quale show, il torneo, c’è anche Carolina Rey: conosciamo meglio l’attrice e conduttrice romana, spesso ospite a Oggi è un altro giorno, e scopriamo i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Carolina Rey

Carolina Rey nasce a Roma il 7 ottobre 1991. Si avvicina presto al mondo dello spettacolo, debuttando a soli 12 anni al teatro Due pini di Roma. Da piccola arriva anche in televisione, prendendo parte al programma Piccole Canaglie. Piano piano cresce la sua carriera nel mondo della televisione, arrivando a recitare in Un medico in famiglia 7.

Oltre alla recitazione, Carolina si avvicina presto anche al mondo del doppiaggio, dando la voce a molti cartoni animati e serie tv. Dal 2013 diventa praticamente il volto di Rai Gulp, conducendo il Tiggì Gulp tutti i giorni. Inoltre, la romana ha anche recitato nel film Compromessi Sposi, di Francesco Miccichè, per il quale ha anche scritto e inciso l’omonimo brano.

La donna è spesso ospite a Oggi è un altro giorno, ha preso parte anche a Tale e Quale show 2020 e ora prenderà parte a Tale e Quale Show 2021, il torneo.

Carolina Rey: vita privata

Si sa davvero molto poco della vita privata dell’attrice romana. Nonostante abbia un profilo molto seguito sui social, con circa 70.000 followers, la donna non ama diffondere i dettagli della sua sfera privata, mantenendo molto riservata la sua sfera privata.

Sappiamo comunque che nella sua vita c’è un uomo, che è un produttore cinematografico molto più grande di lui, di circa 20 anni, di nome Roberto Cipullo. I due vivono a Roma e hanno anche avuto un figlio, ma non si sanno ulteriori informazioni.

