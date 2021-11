Virginio chi è, la vittoria ad Amici e le canzoni scritte per altri

Virginio, chi è il cantante, la sua esperienza ad Amici e le canzoni che ha scritto per gli altri cantanti: scopriamo tutti i dettagli.

Virginio Simonelli è uno dei partecipanti di Tale e quale show, il torneo: scopriamo tutto quanto su di lui, dalla sua carriera alle canzoni che ha scritto per gli altri cantanti, soprattutto per una grande star della musica italiana.

Chi è Virginio

Virginio Simonelli è nato il 31 gennaio 1985 a Fondi. Il suo esordio nel mondo della musica risale al 2006, con la partecipazione al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, con la canzone Davvero. Dopo, il cantante ha pubblicato il suo primo album con Universal Music, per firmare quindi come autore con la Sony.

Il grande successo per Virginio arriva nel 2011, quando il cantante partecipa al talent show di Mediaset, Amici, è lo vince. Naturalmente la vittoria porta a Virginio grande visibilità e imprime una decisa svolta alla sua carriera.

Virginio, che canzoni ha scritto per gli altri

Oltre alla carriera come cantante solista, Virginio ha lavorato tantissimo nella musica collaborando con grandissimi artisti e firmando testi di assoluto successo. Ha collaborato con artisti di caratura mondiale come Gary Barlow e con una star della musica italiana come Laura Pausini. Virginio ha scritto Limpido e ha aperto alcuni concerti della cantante, tra cui l’evento al Circo Massimo del 2018.

Quella con Laura Pausini è la collaborazione più importante di Virginio, che ha firmato anche alcune canzoni del disco Fatti Sentire/ Hazte Sentir, che è valso alla cantante il Latin Grammy sempre nel 2018. Tra gli altri autori con cui Virginio ha collaborato ci sono anche Paola e Chiara, Raf e Lorenzo Fragola, oltre ad altri grandi autori internazionali.

