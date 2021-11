Alessandra Amoroso in concerto: date e biglietti tour 2022

Alessandra Amoroso, presto la cantante porterà in concerto il suo nuovo album: Tutto Accade. Scopriamo le date dei concerti del tour e come comprare i biglietti.

Tutto Accade è il nuovo album di Alessandra Amoroso, uscito ufficialmente il 22 ottobre. In attesa di rivedere la cantante in concerto, la Amoroso porterà il proprio disco in giro per l’Italia tramite gli instore. Scopriamo dunque le date degli instore e poi quelle dei concerti della cantante salentina.

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso testo e significato Canzone Inutile

Alessandra Amoroso, le date dell’instore tour

Questo è il calendario delle date degli instore in cui Alessandra Amoroso presenterà Tutto Accade:

Venerdì 22 ottobre – Ore 17.00 – Milano – Feltrinelli Red CityLife (Plazza Tre Torri, 1)

Sabato 23 ottobre – Ore 20.00 – Roma – Feltrinelli (Galleria Alberto Sordi)

Domenica 24 ottobre – Ore 17.00 – Lecce – Feltrinelli (Via Templari, 9)

Martedì 26 ottobre – Ore 17.00 – Napoli – Feltrinelli (Via Santa Caterina a Ghiaia, 23)

Mercoledì 27 ottobre – Ore 17.00 – Bari – Feltrinelli (Via Melo, 119)

Giovedì 28 ottobre – Ore 17.00 – Catania – Feltrinelli (Via Etnea, 283)

Venerdì 29 ottobre – Ore 17.00 – Palermo – Feltrinelli (Via Cavour, 133)

Domenica 31 ottobre – Ore 17.00 – Torino – Feltrinelli (Piazza C.L.N., 251) IMusicFun

Martedì 2 novembre – Ore 17.00 – Firenze – Feltrinelli (Piazza della Repubblica, 26R)

Mercoledì 3 novembre – Ore 17.00 – Bologna – Feltrinelli (Piazza Ravegnana, 1) IMusicFun

Giovedì 4 novembre – Ore 17.00 – Genova – Feltrinelli – (Via Ceccardl, 16R)

Venerdì 12 novembre – Ore 17.00 – Messina – Feltrinelli – (Via Ghibellina, 32)

Domenica 14 novembre – Ore 15.00 – Caserta – Juke Box (Via Carlo Cornacchia, 101)

Martedì 16 novembre – Ore 17.00 – Reggio Emilia – CC i Petali c/o UCI Cinema (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5)

Mercoledì 17 novembre – Ore 17.00 – Villesse (Go) – CC Tiare Shopping (Loc. Maraunz, 2) IMusicFun

Giovedì 18 novembre – Ore 16.00 – Stezzano (Bg) – CC Le Due Torri (Via Guzzanica, 62/64)

LEGGI ANCHE: Alessandra Amoroso: canzoni, fidanzato, cosa faceva prima

Alessandra Amoroso: concerti e biglietti

Bisognerà invece aspettare il 2022 per vedere la cantante in concerto. Al momento, sono due le date in programma:

11 giugno 2022 – RCF Arena – Reggio Emilia

12 luglio 2022 – Stadio San Siro – Milano

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito TicketOne, basterà collegarsi sul sito o recarsi una una biglietteria convenzionata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI