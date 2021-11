Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 19 novembre | chi è in nomination

Miriana, Gianmaria e Sophie sono stati i concorrenti a rischio eliminazione. Colpo di scena finale: scopriamo chi è uscito al Grande Fratello Vip

Ventesima puntata del Grande Fratello Vip e subito novità per tutti i concorrenti nella Casa. Alfonso Signorini ha annunciato che ci saranno nuovi ingressi e che arriveranno da lunedì 22 novembre. Prima di scoprire chi è uscito, Alex Belli ha affrontato in studio l’opinionista Adriana Volpe, mentre Gianmaria Antinolfi ha fronteggiato le critiche di Soleil Sorge e delle altre donne della Casa. Grandi festeggiamenti per Aldo Montano che ha compiuto gli anni. I VIP al televoto e che hanno rischiato di essere eliminati sono stati Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

LEGGI ANCHE: Chi entra al GF VIP | quando entrano nuovi concorrenti

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip

Ad essere eliminato nella puntata di venerdì 19 novembre 2021 è stata Miriana Trevisan. La concorrente ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la Casa. Dopo Nicola Pisu, viene eliminata proprio Miriana Trevisan. Entrambi sono stati protagonisti di un avvicinamento durante la convivenza per poi allontanarsi definitivamente. A salvarsi per prima è stata Sophie Codegoni che continua così il suo percorso al Grande Fratello Vip. L’ultimo ballottaggio è stato tra Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Quest’ultima, prima del verdetto finale, ha ricevuto la visita da parte della sorella che ha regalato dolci parole per il concorrente.

Il verdetto del pubblico ha condannato così Miriana Trevisan che ha lasciato la Casa. Queste le percentuali di voto:

Miriana Trevisan 29%

Sophie Codegoni 33%

Gianmaria Antinolfi 38%

Colpo di scena al termine della puntata. Miriana Trevisan, eliminata dal pubblico, rientra con il biglietto di ritorno! Quindi nessuna eliminazione nella puntata di venerdì 19 novembre.

Chi è in nomination

Dopo il rientro di Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello VIP, i concorrenti hanno fatto le proprie scelte per le nomination. I concorrenti che andranno al televoto nella puntata di lunedì 22 novembre sono: Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Soleil Sorge.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI