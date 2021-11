Chi è Vincenzo Cantiello di All Together Now: età, instagram, carriera

Vincenzo Cantiello, chi è il giovane cantante italiano che vinse il Junior Eurovision del 2014 dopo il successo di Ti lascio una canzone. Oggi è protagonista di All Together Now: scopriamo tutto su di lui.

Classe 2000, ma con alle spalle già tantissimi successi nel mondo della musica. Aveva appena 14 anni Vincenzo Cantiello quando balzò agli onori della cronaca con la partecipazione al talent show Ti lascio una canzone e soprattutto quando fu scelto per rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contesto del 2014, vincendo la competizione. Oggi, a sette anni di distanza da quel successo, Cantiello è di nuovo protagonista in All Toghether Now: scopriamo tutto su di lui e sulla sua carriera.

La carriera di Vincenzo Cantiello

Nato a Napoli il 25 agosto 2000, Vincenzo si avvicina prestissimo al mondo della musica, iniziando a cantare all’età di nove anni e partecipando a diverse manifestazioni locali. Il successo arriva nel 2014, quando il ragazzo partecipa a diversi programmi televisivi e concorsi in tutta Europa, arrivando a cantare anche a Washington, e soprattutto prende parte a Ti lascio una canzone, programma che lo lancia definitivamente.

Nello stesso anno arriva la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest, vinto arrivando davanti alla Bulgaria col brano Tu primo grande amore. Quello rimane il punto più alto della carriera di Cantiello, che comunque ha continuato a incidere canzoni, ma pensando anche gli studi.

Vincenzo Cantiello oggi

Oggi Vincenzo Cantiello ha 21 anni e al fianco dell’attività nella musica ha posto anche quella sui social, facendosi notare soprattutto su TikTok, piattaforma su cui condivide le sue canzoni e su cui ha ottenuto un successo importante. Il cantante ha anche un profilo su Instagram che vanta circa 15.000 followers, lontano dai numeri molto più sostanziosi del suo account su TikTok.

Cantiello è tornato in televisione per partecipare all’edizione 2021 di All Together Now, risultando uno dei grandi protagonisti delle prime puntate.

