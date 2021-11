Stefano Buttafuoco chi è: moglie figli e la passione per la boxe

Stefano Buttafuoco, chi è il giornalista della Rai ospite di Oggi è un altro giorno: scopriamo tutto su di lui, dalla sua vita privata alla passione per la boxe che ha ispirato il suo nuovo libro.

Tra gli ospiti dell’appuntamento odierno con Oggi è un altro giorno c’è Stefano Buttafuoco, giornalista della Rai che ha scritto il libro Il bambino 23. La storia e i sogni di Brando. Scopriamo i dettagli della sua vita privata e la sua particolare passione per la Boxe.

Chi è Stefano Buttafuoco

Nato a Catania il 2 settembre 1958, Buttafuoco ha 58 anni e oggi lavora come giornalista per la Rai. Alle spalle vanta diverse collaborazioni di prestigio, con importanti media come Eurosport, il Messaggero e Boxering.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Buttafuoco è sposato con una donna di nome Alessia e ha due figli, i cui nomi sono Alessandro e Brando. Per il resto, non sono disponibili tantissime informazioni sulla sua vita personale, tenuta gelosamente nascosta dal giornalista.

Stefano Buttafuoco: la passione per la boxe e il libro

La grande passione del giornalista Rai è la boxe, come testimoniano anche le passate esperienze lavorative. Non a caso, nell’incipit del suo libro c’è una celebre frase di Mike Tyson: “Il ring è il posto più sicuro che c’è al mondo, perché sai sempre quello che ti può accadere”.

A tal proposito, Il bambino 23. La storia e i sogni di Brando è il libro scritto da Stefano Buttafuoco. Un racconto che parte da un fatto personale, dalla malattia del secondogenito Brando, per affrontare temi esistenziali tramite la metafora della boxe. Buttafuoco ha raccontato di essersi avvicinato al pugilato all’età di 14 anni e il ring è diventato una sorta di rifugio segreto dove sfogarsi e ripararsi dai problemi della vita.

