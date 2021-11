Eva Grimaldi prima e dopo: chirurgia FOTO

Quanto è bella Eva Grimaldi! A 60 anni di età il suo profilo Instagram, spesso con foto senza trucco e senza filtri, dimostrano quanto il tempo per lei non sia mai passato e quanto la sua bellezza sia senza tempo.

Eva Grimaldi da giovane è stata un’attrice e bomba sexy degli anni 80 e 90. Attrice di diverse pellicole comiche come Abbronzatissimi 2 e Paparazzi, in realtà rispetto a quanto si immagini con Gabriel Garko ha girato più fiction che film. Ha fatto la differenza in TV recitando in maniera magistrale nella fiction il bello delle donne, accanto proprio a Garko, e mogli a pezzi. La sua lunga carriera è costellata di grandi successi ed è stata caratterizzata anche dalla partecipazione al reality show l’isola dei famosi, durante il quale ha dichiarato tutto il suo amore per l’attuale moglie Imma Battaglia facendo coming out. Andiamo a vedere com’era prima Eva Grimaldi in un confronto con oggi e se nel prima e dopo ci ha messo lo zampino la chirurgia con il ritocchino.

LEGGI ANCHE: Eva Grimaldi come ha conosciuto la moglie Imma Battaglia, chiamata la sorella dei Pooh

Eva Grimaldi prima

Dalla foto postata dalla stessa attrice su Instagram si vede la bellezza di un volto da cinema. Labbra carnose, oggi grandi, zigomi alti senza botox. La stessa Grimaldi ha rivelato a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, di aver rifatto il seno agli inizi della carriera. Un errore che non rifarebbe, è stata male per un’infezione batterica ed è stata un anno senza uno dei due seni che poi ha ridotto con una seconda operazioni. La moglie di Imma Battaglia ha anche aggiunto di aver fatto da giovane continui ritocchini al viso per averlo anche più tirato.

Eva Grimaldi dopo

Nello scatto scelto dal profilo Instagram di Eva Grimaldi si rimane senza fiato. Senza trucco, senza filtri, il viso naturale è intenso altro che segni del tempo! Possiamo solo farle i complimenti e dirle che è ancora più bella senza chirurgia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI