Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi. Si sono conosciute in un modo speciale, Imma la chiamano la sorella dei Pooh

Imma Battaglia, vero nome Immacolata, è attivista LGBT, politica e nota nel mondo dello spettacolo per essere la moglie di Eva Grimaldi. Chi la definisce “sorella dei Pooh” sbaglia: non è la sorella di Dodi Battaglia dei Pooh e con la band non c’entra niente! Imma è presentata al grande pubblico della tv partecipando come ospite in vacanza all’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi.

Un momento storico, l’attuale moglie di Eva Grimaldi, insieme all’attrice, ha svelato la relazione che durava da tempo davanti a milioni di italiani. Vi starete chiedendo Imma Battaglia ed Eva Grimaldi come si sono conosciute? Prima di entrare nel dettaglio scopriamo chi è la donna che ha rubato il cuore dell’attrice amica di Grabriel Garko.

Chi è Imma Battaglia

Imma Battaglia è nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 Marzo del 1960, ha quindi 62 anni di età. Si è laureata in Matematica, grande passione della sua vita all’Università Federico II. La carriera da politica inizia nel 2009. Si candida alle elezioni europee con Nichi Vendola senza essere eletta. Nel 2013 è consigliere comunale a Roma. Già presidente del Circolo Gay Mario Mieli è tra le organizzatrici del Primo Gay Pride italiano tenutosi nella Capitale nel 1994. Oggi di lavoro fa anche la manager e la giornalista. L’omofobia in Italia purtroppo non manca, ma la moglie di Eva Grimaldi forte qual è ha dichiarato a fanpage “io non sono un uomo, sono donna come voglio io”.

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi come si sono conosciute

Belle, forti, donne di spessore. Nella vita privata di Imma Battaglia prima della moglie Eva Grimaldi c’era Licia Nunez, attrice. Come concorrente del Gf Vip, Licia ha anche raccontato che secondo lei è stata tradita: per modella le due si frequentavano prima che la sua relazione con Imma terminasse. La coppia ha smentito le accuse, la verità resta una cosa intima loro. Imma ed Eva si sono conosciute nel settembre del 2010 tramite amici in comune.

L’attrice era in un momento particolare della sua vita, aveva da poco compiuto 50 anni ed era uscita dal matrimonio con l’ex marito Fabrizio con cui aveva divorziato tempo prima. Anche Imma era in un momento particolare della sua vita. La scintilla è scattata subito ma si sono messe insieme dopo un lungo corteggiamento ed un lungo periodo di conoscenza.

