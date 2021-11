Irene Pivetti chi è l’ex marito Alberto Brambilla, perché si sono lasciati

Irene Pivetti, chi è Alberto Brambilla, ex marito della giornalista e politica italiana, e perché i due si sono lasciati.

Sono due i matrimoni che ha alle spalle Irene Pivetti, politica e giornalista italiana, sorella minore dell’attrice Veronica. Il suo secondo marito è stato Alberto Brambilla: scopriamo chi è e perché la storia tra loro due è giunta al termine.

Irene Pivetti: chi è l’ex marito Alberto Brambilla

Irene Pivetti e Alberto Brambilla sono stati sposati per ben 13 anni: lui è stato il manager di lei e la loro storia è stata di frequente bersaglia di critiche a causa della differenza di età tra i due. L’uomo è infatti più giovane di dieci anni rispetto alla donna, ma il loro amore è stato molto intenso e lungo.

I due si sono conosciuti al tempo della discesa in politica della donna, che dopo le sue esperienze in quel mondo ha scelto di concentrarsi maggiormente sulla televisione, cimentandosi nell’attività di conduttrice e giornalista, spinta proprio dall’ex marito. I due si sono sposati nel 1997, per poi divorziare ufficialmente nel 2010, anche se sono rimasti in rapporti molto stretti e pacifici. Dal matrimonio sono anche nati due figli: Ludovica Maria e Federico.

I due non hanno mai reso noti i motivi della loro separazione: Irene al tempo ammise solo di voler “voltare pagina” e stando ai rapporti pacifici che sono rimasti tra i due, probabilmente non c’è stato alcun evento traumatico a causare la fine del matrimonio. I due si erano conosciuti a Milano, durante una delle attività politiche della Pivetti.

Irene Pivetti: il primo matrimonio

Prima di Alberto Brambilla, Irene Pivetti è stata sposata con l’economista Paolo Taranta. Il matrimonio fu celebrato nel 1988, poi fu addirittura cancellato al tribunale ecclesiastico della Sacra Rota.

