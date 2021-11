Luca Zaia chi è la moglie Raffaella, figli | stipendio

Di Luca Zaia si parla sempre guardando al mondo della politica. Scopriamo invece qualcosa in più sulla sua vita privata. Chi è sua moglie Raffaella?

Luca Zaia vanta una lunga carriera politica, che lo ha portato a diventare presidente della regione Veneto. Ha negli anni, però, costruito anche un felice matrimonio con sua moglie Raffaella. Ecco chi è e come si sono conosciuti.

LEGGI: Blanca: quante puntate sono e quando finisce

La carriera di Luca Zaia

Luca Zaia è oggi uno dei politici più apprezzati d’Italia. È il governatore della regione Veneto e ha dimostrato tutte le proprie capacità nella difficoltosa gestione dell’emergenza sanitaria da Covid dal 2020 a oggi.

La sua carriera politica ha avuto inizio nell’ormai lontano 1993, quando venne eletto consigliere comunale a Godega di Sant’Urbano, con la Lega Nord. In seguito è entrato a far parte del consiglio provinciale di Treviso, divenendo assessore all’agricoltura.

Nel 2008 ha ottenuto uno degli incarichi di maggior prestigio della sua carriera: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al tempo vi era il governo Berlusconi. Nel 2010 è infine riuscito a ottenere il 60% dei voti e il 13 aprile si insedia come governatore della regione Veneto.

LEGGI: Chi è Alice di Strappare Lungo i Bordi

Luca Zaia e la moglie Raffaella

La moglie di Luca Zaia è Raffaella Monti, nata nel 1969. Vive con la sua famiglia a San Vendemiano, nel Trevigiano. Nella coppia è lui quello mediaticamente esposto, mentre di lei si è riusciti a tutelare la privacy. Si sa che lavora come segretaria d’azienda ma non si ha idea per quale società sia impiegata.

Il matrimonio tra Luca e Raffaella si sarebbe celebrato nel 1998. Più di 20 anni di unione, dunque. Al tempo del loro primo incontro erano entrambi nei propri venti. Si sono dunque conosciuti durante una serata trascorsa in discoteca. Da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Non hanno mai avuto figli ma qualche anno fa la loro famiglia si è arricchita della presenza di un bulldog inglese che i due hanno deciso di chiamare Caterina.

LEGGI: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 22 novembre | chi è uscito

Quanto guadagna Luca Zaia

Per quanto non sia un personaggio pubblico particolarmente avvezzo a condividere con il mondo la propria vita privata, il governatore del Veneto ha in questi anni di certo visto accrescere la propria notorietà. Un grande impatto è stato dato dalla pandemia, che ha aumentato la sua esposizione televisiva.

Tutto ciò ha spinto in molti a farsi domande sulla sua vita privata. Dalla moglie Raffaella allo stipendio percepito come governatore della regione Veneto. Nel 2012 dichiarò di percepire uno stipendio lordo di 9.500 euro per la carica ricoperta. Una cifra dalla quale si doveva rimuovere una somma mensile pari a 1500 euro, da devolvere alla Lega Nord. Da dire, inoltre, di come avesse rinunciato ad auto blu e rimborsi chilometrici.

Nel 2019 è spuntata una nuova cifra mensile, pari a 8.081 euro. Uno stipendio indicato dal Gazzettino, che differisce da quanto rivelato nel 2020 a Truenumbers, che ha pubblicato una classifica degli stipendi dei governatori. È stato rivelato come Zaia percepisca uno stipendio mensile lordo di 13.800 euro (massimo consentito). Questo sarebbe così diviso:

6000 euro carica di indennità

2700 indennità di funzione

4500 euro per rimborso spese per esercizio di mandato

Discorso differente invece quello dei guadagni generali. Nella dichiarazione dei redditi del 2019 (con riferimento ai guadagni del 2018), il governatore Luca Zaia ha fatto registrare entrate complessive pari a 111.252 euro.