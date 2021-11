Strappare lungo i bordi, chi è Alice, uno dei personaggi che compare all’interno della fortunatissima serie di Zerocalcare.

Strappare lungo i bordi è senza dubbio la serie del momento. Ideata e realizzata dal fumettista Zerocalcare, il nuovo prodotto di Netflix ha conquistato un ampio consenso di critica e pubblico, diventando in poco tempo una delle serie più viste in Italia. Tra i personaggi che compaiono all’interno del racconto c’è Alice: scopriamo chi è la ragazza, tra le protagoniste della serie.

LEGGI ANCHE: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 22 novembre | chi è uscito

Chi è Alice di Strappare lungo i bordi

È importante, per proseguire la lettura, che abbiate terminato la serie, così da non correre il rischio di incappare in pericolosi spoiler. Fatta questa doverosa promessa, torniamo ad Alice. Tramite riflessioni esistenziali ed ironiche, il protagonista della serie si reca insieme ai suoi amici di sempre, Sara e Secco, al funerale di una loro amica, Alice, che si è tolta la vita. Ma chi è realmente questa ragazza?

LEGGI ANCHE: Jack Ryan – L’iniziazione: trama, cast, sequel e curiosità

La produzione di Michele Rech, in arte Zerocalcare, si ispira spesso a fatti tratti dalla sua vita reale, ma più che nello specifico, è la cornice ad essere reale, mentre alcuni particolari possono cambiare. Così si spiegano quindi le differenze, ad esempio tra i fumetti e la serie, dove cambiano i nomi e alcuni dettagli. Alice, ad esempio, è la Camille che appare nei fumetti, dove il viaggio è diretto verso la Francia, mentre qui porta a Biella.

Insomma, ci sono dei cambiamenti che mostrano come l’aspirazione delle vicende narrate da Zerocalcare nella sua serie, e in generale nella sua produzione, sia più esistenziale che specifica. Questo l’intento del fumettista: raccontare delle vicende universali, e Zerocalcare ci riesce con maestria, mescolando sapientemente dramma e ironia e confezionando uno dei prodotti di maggior qualità di questo 2021.