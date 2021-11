Jack Ryan – L’iniziazione: trama, cast, sequel e curiosità

Chris Pine è il protagonista di Jack Ryan – L’iniziazione. Un film del 2014 tratto dai celebri romanzi di Tom Clancy. Una saga cinematografica iniziata nel 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, che oggi prosegue con un’apprezzata serie TV.

Tutto quello che c’è da sapere su Jack Ryan – L’iniziazione, con protagonista Chris Pine nei panni del celebre agente della CIA. Si tratta del primo film sul personaggio basato su una sceneggiatura originale, non tratta dai romanzi di Clancy.

LEGGI: Blanca: dove è stata girata la fiction Rai

Jack Ryan – L’iniziazione trama e cast

Jack Ryan è un soldato americano riuscito a scampare a un incidente aereo potenzialmente mortale in Afghanistan. Conosce la dottoressa Cathy Muller durante la sua riabilitazione. Lei gli cambia la vita. Al tempo attira l’attenzione di un agente della CIA, William Thomas Harper, che lo conduce nell’agenzia. Sono trascorsi 10 anni da allora e Jack è un operativo esperto.

La sua copertura è quella di consulente finanziario. Tiene sotto controllo le operazioni che potrebbero essere considerate sospette e condurre alla cattura di criminali internazionali. Si rende conto della sparizione di enormi somme di denaro possedute da organizzazioni russe. Ciò potrebbe provocare gravi danni all’economia americana. Jack parte per Mosca, così da indagare su Viktor Cherevin. Da evitare a ogni costo che questi introduca in un colpo solo tutto quel denaro nel mercato USA. Intanto Cathy, sua fidanzata ormai, vola a Mosca perché convinta lui la tradisca. Jack sarà costretto a dirle la verità, mettendola in pericolo.

LEGGI: Maria Chiara Giannetta chi è la protagonista di Blanca

Ecco il cast protagonista di Jack Ryan – L’iniziazione:

Jack Ryan , interpretato da Chris Pine. Agente della CIA sotto copertura ed ex militare. Indaga su un caso misterioso in Russia, temendo l’arrivo di un quantitativo ingente di fondi nel mercato americano, in grado di far crollare il sistema economico USA.

, interpretato da Chris Pine. Agente della CIA sotto copertura ed ex militare. Indaga su un caso misterioso in Russia, temendo l’arrivo di un quantitativo ingente di fondi nel mercato americano, in grado di far crollare il sistema economico USA. Cathy Muller , interpretata da Keira Knightley. È la fidanzata di Jack, preoccupata dal suo strano atteggiamento, ignara del fatto che lui sia un agente della CIA.

, interpretata da Keira Knightley. È la fidanzata di Jack, preoccupata dal suo strano atteggiamento, ignara del fatto che lui sia un agente della CIA. William Thomas Harper , interpretato da Kevin Costner. È il capo di Jack e suo mentore. Lo affianca nella delicata missione di Mosca.

, interpretato da Kevin Costner. È il capo di Jack e suo mentore. Lo affianca nella delicata missione di Mosca. Vikton Cherevin, interpretato da Kenneth Branagh. È il principale gestore dei fondi russi misteriosamente spariti dalla circolazione.

Ecco il resto del cast:

Colm Feore: Rob Behringer

Nonso Anozie: Embee Deng

Gemma Chan: Amy Chang

David Paymer: Dixon Lewis

Seth Ayott: Teddy Hefferman

Peter Andersson: Dimitri Lemkov

Elena Velikanova: Katya

Erich Redman: anziano sacerdote

Karen David: capo dell’FBI

LEGGI: Blanca: il cast della fiction Rai

Jack Ryan – L’iniziazione sequel

Jack Ryan – L’iniziazione è un film del 2014 diretto da Kenneth Branagh, che interpreta anche il villain della trama. Questo film rappresenta un caso eccezionale, dal momento che di tutti gli adattamenti dell’opera di Tom Clancy è l’unico a non sfruttare una storia tratta da uno dei suoi romanzi. La sceneggiatura è originale ma purtroppo non è stato realizzato alcun sequel. Dall’uscita al cinema sono trascorsi diversi anni e Chris Pine ha spiegato perché non tornerà nei panni di Jack Ryan.

“Non credo abbia fatto abbastanza soldi e questo semplicemente esclude la possibilità di un sequel. È uno dei miei più grandi rimpianti, a essere onesto. Non siamo stati all’altezza del film che volevamo realizzare”.

LEGGI: Blanca quando inizia, quando va in onda e puntate

Jack Ryan – L’iniziazione curiosità

Non è la prima volta che viene proposto un adattamento delle avventure di Jack Ryan sul grande schermo, e non sarà di certo l’ultima. Prima di Chris Pine il personaggio creato da Tom Clancy è stato interpretato da svariati attori. Nel 1990 ha avviato la fila di opere Alec Baldwin, protagonista di Caccia a Ottobre Rosso insieme con Sean Connery. Nel 1992 il ruolo è andato a Harrison Ford, che è tornato a interpretarlo anche nel 1994. Nel 2002, invece, è stata la volta di Ben Affleck.

Inizialmente la produzione scelse Jack Bender per la regia del film. Dopo la firma, però, il regista fu costretto ad abbandonare il progetto per un conflitto di programmazione con altre pellicole. Fu dunque scelto Kenneth Branagh, anche villain della trama.

Il budget fissato è stato di 60 milioni di dollari, circa. Le riprese hanno avuto luogo principalmente nel Regno Unito, in Inghilterra, con alcune sequenze in Canada, Russia e negli Stati Uniti. Per il ruolo di Cathy sono state prese in considerazione svariate attrici, da Felicity Jones a Evangeline Lilly, da Kate Beckinsale a Jessica Biel.

Jack Ryan serie TV

Nel 2018 è stata lanciata su Amazon Prime Video la prima stagione della serie TV di Jack Ryan, con protagonista John Krasinski. Una produzione che ha entusiasmato i fan di Tom Clancy, nonostante svariati cambiamenti apportati.

Al fianco del protagonista vi sono James Greer, interpretato da Wendell Pierce e Cathy Mueller, interpretata da Abbie Cornish. Ad oggi sono state prodotte tre stagioni, con le riprese della terza serie terminate e, come al solito, realizzate in svariati Paesi differenti. È una delle serie più costose degli Amazon Studios e il pubblico attende di conoscere la data d’uscita dei nuovi episodi, in arrivo nella prima parte del 2022, probabilmente.

Non è da escludere l’ipotesi che questo universo narrativo vada ad ampliarsi con l’aggiunta di John Kelly, interpretato al cinema da Michael B. Jordan. Il finale della pellicola apre le porte a una nuova produzione, quella legata a Rainbow-Six. Che ci sia spazio anche per Krasinski?