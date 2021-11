Blanca quando inizia, quando va in onda e puntate

Blanca, quando esce la prima stagione dell’attesissima nuova fiction targata Rai, quante puntate ci sono e di cosa parla: tutti i dettagli.

Sale l’attesa per l’arrivo di Blanca, la nuova fiction targata Rai: si tratta di un crime drama tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla nuova serie tv della Rai: quando esce, quante puntate ci sono, quando va in onda e di cosa parla.

Blanca quando esce e quante puntate saranno

In totale sono 6 gli episodi che compongono la nuova fiction Rai Blanca. La serie va in onda ogni lunedì su Rai 1 in diretta tv e in streaming tramite le applicazioni e il sito ufficiale RaiPlay disponibili per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc e anche per la smart tv.

Blanca è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, con la speciale consulenza artistica del Maestro Andrea Bocelli. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, rappresenta la prima serie tv girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono.

Trama

La nuova produzione di Rai Fiction vede come protagonista Blanca Ferrando, interpretata da Maria Chiara Giannetta: rimasta non vedente fin da bambina, riesce a farsi strada nella vita insieme al cane Linneo che la aiuta a orientarsi nel buio. Blanca corona il suo sogno, quello di diventare collaboratrice di polizia: il suo arrivo porterà una ventata di aria nuova nel commissariato dove lavorano l’ispettore Liguori, il commissario Bacigalupo e l’agente Nello Carità.

Ogni puntata è incentrata su un caso giallo ambientato a Genova. Oltre ai casi da risolvere, la serie racconta anche la vita sentimentale della protagonista, divisa tra il collega Liguori e l’amico Nanni, e il suo rapporto con la piccola Lucia, figlia di una delle prime vittime della serie.

