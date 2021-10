Giuseppe Zeno è uno dei protagonisti di Luce dei tuoi occhi, miniserie in onda su Canale 5. Scopriamo tutto sull’attore e sulla sua vita privata.

Tra i protagonisti di Luce dei tuoi occhi, fortunata miniserie firmata Mediaset in onda su Canale 5, c’è Giuseppe Zeno, che fa coppia con Anna Valle nell’opera televisiva. Scopriamo dunque tutto sull’attore e sulla sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Belgravia, dove vedere la serie tv dal creatore di Downtown Abbey

Giuseppe Zeno, chi è e dove vive

Nato a Napoli l’8 maggio 1976, Giuseppe Zeno cresce tra Ercolano e Vibo Marina, Calabria, diplomandosi presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e studiando arte drammatica sia in Calabria che all’estero, a Varsavia in Polonia.

Da attore, la sua prima esperienza risale al 1996, nel film La mia generazione di Wilma Labate. L’ultima apparizione sul grande schermo, ad oggi, è in La Tenerezza di Gianni Amelio. Per quanto riguarda la televisione, la sua carriera si dipana tra grandi successo in prodotti come L’onore e il rispetto, Squadra antimafia, Il clan dei camorristi.

Luce dei tuoi occhi è l’ultimo grande ruolo televisivo di Giuseppe Zeno, che dovrebbe vivere a Roma insieme alla sua famiglia, anche se non ci sono notizie certe a riguardo.

LEGGI ANCHE The Vampire Diaries, dove vedere la serie tv sui vampiri

Giuseppe Zeno, vita privata

Per ciò che concerne la sfera privata, l’attore campano ha una relazione dal 2015 con l’attrice Margareth Madè, con cui si è sposato nel 2016 nella suggestiva location dell’isola di Ortigia, a Siracusa.

La coppia ha avuto anche due figlie: Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Tra le grandi passioni dell’attore campano ci sono il Napoli, squadra per cui tifa, e il mare, mentre il suo hobby preferito è la mountain bike. Giuseppe Zeno è anche molto attivo suo social, soprattutto su Instagram dove vanta un profilo con oltre 200.000 follower.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI