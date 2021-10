Simona Cavallari chi è | compagno | Daniele Silvestri

Simona Cavallari, chi è l’attrice di Storia di una famiglia per bene: la sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Dal 3 novembre, su Canale 5, esordirà la nuova fiction Storia di una famiglia per bene, che vedrà protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Scopriamo tutto dunque sull’attrice, dalla sua carriera alla sua vita privata.

Chi è Simona Cavallari

Nata a Roma il 5 aprile 1971, Simona Cavallari è un volto importante della televisione, celebre soprattutto per aver interpretato il vicequestore Claudia Mares in Squadra Antimafia – Palermo oggi. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1982 e da lì ha rivestito ruoli importanti, soprattutto in televisione, recitando in fiction come Il capo dei capi e Don Matteo.

L’attrice ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con Storia di una famiglia perbene, al fianco di Giuseppe Zeno, su Canale 5. La fiction sarà composta da 4 episodi e verrà trasmessa in prima serata ogni mercoledì’ dal 3 al 24 novembre su Canale 5, anche se sarà visibile anche in streaming tramite il servizio di Mediaset Infinity.

Simona Cavallari: la storia con Daniele Silvestri

L’attrice è stata a lungo legata col celebre cantante Daniele Silvestri, dal 2000 al 2009. La coppia ha anche avuto due figli: Pablo Alberto e Santiago Ramon. Dopo la fine della loro storia, Simona Cavallari ha passato un momento difficilissimo, soffrendo di una brutta depressione.

Fortunatamente, piano piano l’attrice ne è uscita e ha anche ritrovato l’amore. Nel 2013 ha avuto un altro figlio, Levon Axel, con Roberto Libertini, e oggi è felicemente fidanzata nata con Giovanni Glorio, uomo proveniente dal mondo dello spettacolo e della televisione, ma molto riservato e di cui si sa poco.

