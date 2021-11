Blanca: il cast della fiction Rai

La fiction Blanca è una delle nuove proposte Rai: un crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La serie tv racconta le vicende di Blanca, una giovane non vedente che diventa collaboratrice di polizia e stravolge la routine di un commissariato di Genova.

Arriva Blanca, la nuova fiction targata Rai: liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, racconta la storia di una giovane donna non vedente che ha l’opportunità di realizzare il sogno che coltivava fin da bambina, quello di diventare una consulente della polizia.

Il Cast

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando: non vedente fin da bambina, in seguito a un drammatico incidente in cui ha perso la vita anche la sorella maggiore, crescendo ottiene uno stage di sei mesi per ricoprire il ruolo di assistente della polizia.

Giuseppe Zeno è Michele Liguori: figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, ha scelto di entrare in polizia diventando ispettore per rincorrere il suo profondo senso di giustizia.

Enzo Paci è Mauro Bacigalupo: commissario di polizia che negli anni ha messo da parte gli ideali di gioventù per diventare cinico, pragmatico e diffidente.

Ecco il resto del cast:

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Pierpaolo Spollon: Nanni

Gualtiero Burzi: Nello Carità

Antonio Zavatteri: Alberto Repetto

Ugo Dighero: Leone Fernando

Sandra Ceccarelli: Livi Timperi

Fiorenza Pieri: Marinella

Margareth Madè: Margherita

Fiction Blanca, trama

La nuova fiction Rai, Blanca, ha come protagonista il personaggio di Blanca Ferrando che da bambina perde la vista in seguito a un drammatico incidente in cui muore anche la sorella maggiore. In quell’occasione, la protagonista risulta decisiva per identificare il colpevole dell’accaduto: da allora, con l’aiuto del fedele cane guida Linneo, Blanca ha fatto tanta strada, imparando a padroneggiare gli altri sensi e a codificare gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, qualità che le saranno utili per collaborare con la polizia.

Le doti di Blanca sono come dei veri e propri superpoteri, ai quali deve attingere per riuscire ad aiutare la polizia con i casi da risolvere. Il suo arrivo, oltre a sconvolgere il commissariato, porta una ventata di energia e carica, grazie alla sua musica preferita, il funk, che ascolta a tutto volume per le strade di Genova, la città dove è ambientata la serie.

Blanca, quando va in onda

La nuova fiction Rai andrà in onda su Rai 1 a partire dal 22 novembre 2021 e in anteprima su RaiPlay da sabato 20 novembre. Diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, con la speciale consulenza artistica del Maestro Andrea Bocelli, Blanca è la prima serie televisiva girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono: scopriamo insieme gli attori che compongono il cast.

Blanca fiction, puntate

Sono sei gli episodi di Blanca: uno a sera a partire dal 22 novembre 2021. Ecco i titoli dei primi due episodi: Senza occhi e Fantasmi. Blanca andrà in onda ogni lunedì sei settimane. Ecco il programma:

Episodio 1: 22 novembre 2021

Episodio 2: 29 novembre 2021

Episodio 3: 6 dicembre 2021

Episodio 4: 13 dicembre 2021

Episodio 5: 20 dicembre 2021

Episodio 6: 27 dicembre 2021

Dove è stata girata

La location principale di Blanca, la nuova fiction Rai in onda su Rai1 a partire dal 22 novembre, è Genova. Sono tanti i luoghi del capoluogo ligure utilizzati per girare le scene della serie, ecco quali:

Antico borgo marinaro di Boccadasse

Spiaggia di Camogli

Centro storico

Acquario

Porto antico

Diverse scene sono state girate anche in provincia di Genova tra Rapallo, Arenzano e Cogoleto. La troupe della fiction, inoltre, è stata impegnata anche sui set allestiti sul monte Argentario, in provincia di Grosseto, e Formello, alle porte di Roma.

