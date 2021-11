Blanca: dove è stata girata la fiction Rai

Blanca è una nuova serie Rai, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Sei episodi con protagonista Maria Chiara Giannetta, che interpreta Blanca Ferrando, sovrintendente di polizia non vedente.

Dov’è stata girata Blanca? Quali sono le location degli episodi della nuova fiction Rai? Scopriamo dove sono state effettuate le riprese realmente e dov’è ambientata la serie, in onda a partire da lunedì 22 novembre 2021.

Blanca trama

La protagonista è Blanca Ferrando, divenuta cieca all’età di 12 anni a causa di un drammatico incendio. In quest’occasione, che ha cambiato per sempre la sua vita, ha perso sua sorella maggiore, Beatrice. A provocarlo è stato il violento fidanzato di lei, Sebastiano. Tutto ciò ha ovviamente fatto scattare qualcosa in lei, un profondo senso di giustizia che da allora l’accompagna.

Al suo fianco vi è sempre il suo fedele cane guida, Linneo, un bulldog femmina che la protegge e conforta. Il suo arrivo travolge la vita di tutti nel commissariato di Genova, come se fosse giunto un uragano. Qui troverà il commissario Bacigalupo, interessato principalmente ad arrivare alla pensione, e l’affascinante ispettore Liguori.

Per ottenere la loro fiducia dovrà dimostrare di poter dare il proprio contributo originale alle indagini, sfruttando le foto e abilità sviluppate negli anni. Da quando ha perso la vista ha lavorato su di sé, imparando a “leggere” gli stimoli tattili, sonori e olfattivi. È questo il suo “superpotere”. Si ritroverà ben presto a dover non solo gestire la propria complessa vita lavorativa ma anche quella sentimentale, contesa tra l’ispettore Liguori, dai molti segreti, e il giovane cuoco Nanni.

Dove è stata girata Blanca

Le riprese della nuova fiction Rai Blanca sono state effettuate a Genova e nei suoi dintorni, principalmente. Curioso il caso dei cittadini di Arenzano, che si sono ritrovati ad assistere a una scena a dir poco insolita. Si è trattato di un’auto precipitata in mare e sollevata da una gru. Ovviamente tutto parte delle riprese.

Tra i luoghi scelti dalla produzione vi è anche Rapallo, una delle località più famose e turisticamente apprezzate della Liguria. In generale gli episodi di Blanca hanno sfruttato ampiamente la riviera ligure, sul lungomare De André, tra Arenzano e Cogoleto. Uno splendido viaggio in una delle regioni più belle d’Italia, dalla cornice di San Michele alla spiaggia libera di Trelo.

