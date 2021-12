L’ultima puntata di Blanca è andata in onda martedì 21 dicembre 2021. Un episodio dal titolo Tornando a casa, che ha messo la parola fine alla prima stagione dell’apprezzata fiction Rai.

Com’è finita la prima stagione di Blanca? Ecco tutto ciò che è accaduto in Tornando a casa, episodio conclusivo della fiction Rai, pronta a tornare per una seconda stagione.

Blanca ultima puntata: il segreto dello chef Nanni

Blanca e Nanni stanno insieme ma nel frattempo lo chef inserisce gocce di sonnifero nella tisana della ragazza. Nel frattempo Carmine Russo, padre di Sebastiano, viene ucciso. L’uomo aveva chiamato Blanca ma senza riuscire a proferire parola. La polizia pensa si tratti di suicidio ma Liguori non è d’accordo. Per questo viene convocata la moglie di Carmine Russo cercando di fare chiarezza sull’uccisione.

La vicenda accentua ulteriormente la frizione tra Blanca e Liguori con la protagonista che a causa della sostanza che le passa Nanni continua ad indebolirsi. In ospedale, dopo l’ennesimo svenimento, le viene diagnosticata una possibile sindrome che potrebbe portarle la completa sordità. Blanca inizia ad indagare sull’omicidio di Carmine Russo e continua a pensare che quella telefonata fosse per rivelare la mano dell’omicidio della sorella di Blanca.

Quest’ultima va con Lucia a casa di Carmine Russo e trova un orecchino di Beatrice, la sorella defunta. Blanca torna a casa e si rende conto che a casa di Carmine Russo non c’erano foto di Sebastiano. Le sue riflessioni ad alta voce e i suoi dubbi portano alla reazione di Nanni che la stende con un pugno. Lo chef Nanni è proprio Sebastiano.

La piccola Lucia aspetta Blanca per la sua prima audizione ma una volta arrivata a casa capisce che qualcosa non va. Linneo abbaia perché la sua padrona non c’è. Lo chef Nanni ha legato e imbavagliato Blanca in una cantina. Grazie ai tabulati telefonici, Liguori capisce che è stato Nanni. Nel frattempo lo chef rivela di essere Sebastiano e di non essere colpevole della morte di Beatrice e neanche di quella del padre. Nel frattempo Lucia, umiliata dal padre ubriaco, scappa di casa.

Come è finita la fiction Blanca: l’incredibile scoperta

Sebastiano scappa e lascia Blanca in cantina, la pioggia rischia di far annegare la donna così l’uomo (che controlla la situazione da una telecamera di sicurezza) chiama Liguori e rivela l’indirizzo della cantina. Liguori accorre e riesce a salvare Blanca. In ospedale la donna non è convinta delle accuse a Sebastiano perché era con lui nelle ore dell’omicidio del padre. Sebastiano non poteva tecnicamente riuscire a stare con lei e poi in breve tempo uccidere il padre.

Partendo da questo presupposto, Liguori e Blanca vanno da Masi, bagnino della spiaggia dove è stata uccisa Beatrice, la sorella di Blanca. È uno dei primi sospettati. Sotto pressione l’uomo rivela che all’epoca dell’omicidio aveva visto un fuoristrada bianco con un uomo pelato all’interno ma la polizia lo convince a non rivelare questo dettaglio. Blanca e Liguori capiscono che quell’uomo all’interno del fuoristrada è proprio Alberto Repetto, lo zio magistrato di Blanca.

Nel frattempo lo stesso Sebastiano viene rintracciato dalla polizia e proprio Alberto Repetto accorre sul luogo. Trova Sebastiano e spara un colpo che ferisce l’uomo. Blanca e Liguori arrivano e si mettono alla ricerca dei due. La donna viene trovata dallo zio. Blanca si avvicina e chiede “hai ucciso tu Bea? Devi dirmi la verità”. Lo zio risponde “Io non ho ucciso Bea”, ma dopo poco confessa. “Io amavo Bea, non volevo farle del male. Poi è arrivato quel ragazzino Sebastiano che non la lasciava stare”.

Chi ha ucciso Beatrice

Un flashback mostra Alberto Repetto aggredire Beatrice dopo aver rifiutato le avances dello zio. La ragazza è decisa a confessare tutto a suo padre, ma lo zio la strangola nella cabina della spiaggia e poi appicca il fuoco. La scena ritorna al presente: Sebastiano interviene e prova a difendere Blanca, l’uomo sta per sparare il ragazzo ma un proiettile colpisce Alberto Repetto.

È Liguori che tempestivamente salva la vita di Blanca e di Sebastiano. Quest’ultimo ringrazia il poliziotto ma riceve in cambio un pugno. La scena si chiude con Blanca e Lucia al tramonto sulla spiaggia. La protagonista si rivede nel passato: apre la porta della cabina e trova la sorella Beatrice pronta ad abbracciarla. “Torna a casa Bea”, è la frase pronunciata da Blanca che chiude la prima stagione della fiction targata RAI.

