Due puntante in altrettanti giorni consecutivi per concludere la prima stagione di Blanca. Ecco cosa accadrà in questi ultimi appuntamenti con l’apprezzata fiction Rai.

Le ultime due puntate di Blanca hanno come titolo Macchie e Tornando a casa. Ecco cosa accadrà e quali sono le chance per una seconda stagione.

Blanca anticipazioni quinto episodio

Una giovane dottoranda in ingegneria sparisce nel nulla. Un caso che riapre una ferita in Liguori. Il principale sospettato è un potente petroliere di nome Piccardo. Il suo avvocato è Livia, la madre di Liguori. Tutto ciò farà venire a galla il rapporto contrastato tra i due. Intanto Blanca, totalmente inconsapevole, è in grave pericolo. C’è qualcuno che la controlla e intende farle del male.

Blanca anticipazioni ultima puntata

Blanca si ritrova a indagare su un caso che la riguarda molto da vicino. Tutto ruota intorno a Carmine Russo, padre di Sebastiano. Questi è il giovane che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La sua salute è sempre più compromessa e, senza saperlo, fa passi in direzione di una trappola pericolosa.

Blanca seconda stagione

Appena sei episodi ma tanto è bastato a questa prima stagione di Blanca per ottenere l’apprezzamento del pubblico. Un vero e proprio successo in termini di ascolti per la fiction Rai, al punto che i fan si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Non potrebbe essere più entusiasta dell’esito della serie Luca Bernabei, produttore e amministratore delegato di Lux Vide. Intervistato da La Repubblica, ha voluto rassicurare i fan: “Stiamo già lavorando alla seconda stagione di Blanca. È una serie italiana che però guarda al mondo. Lo fa attraverso gli occhi di una ragazza che non vede ma che trasforma la disabilità in un superpotere, creando un mondo pieno di colore e speranza”.

Si parla di serie che guarda al mondo perché a Londra Blanca ha ricevuto il DQ Craft Award per l’innovazione ai C21 International Drama Awards. Un riconoscimento molto importante che sottolinea l’ottimo lavoro svolto. Ci sono dunque tutte le carte in regola per la seconda stagione di Blanca. Non si attende altro che la conferma della Rai.