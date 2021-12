Maria Chiara Giannetta, andiamo a scoprire un dettaglio sorprendente del passato dell’attrice che interpreta Blanca.

Maria Chiara Giannetta oggi è protagonista di Blanca, fortunata fiction di Rai1 che inscena le avventure di una donna che ha perso la vista che ma che coltiva il sogno di lavorare in Polizia, cercando così di assecondare il suo bisogno di giustizia dopo la disgrazia che le è capitata. Blanca sta mettendo nuovamente in mostra la bravura di Maria Chiara Giannetta, già grande protagonista su Rai1 con Don Matteo. La donna si sta costruendo una carriera di primissimo livello, ma c’è un dettaglio dei suoi esordi che forse non molti sanno e che potrebbe risultare molto sorprendente. Andiamo a scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Il cane di Blanca: di che razza è Linneo

Maria Chiara Giannetta, il passato sorprendente

Non molti sanno che, al tempo dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo, Maria Chiara Giannetta pare abbia preso parte alle selezioni di Miss Italia. Un’avventura non andata bene, a differenza della sua carriera da attrice, che ha presto spiccato il volo. L’attrice pugliese ha esordito in televisione nel 2013, con il ruolo di Sabrina in Don Matteo 9, ma ha ottenuto il successo qualche anno dopo, proprio col ritorno in Don Matteo.

LEGGI ANCHE: Blanca: dov’è stato girato | dov’è ambientato

A partire dalla stagione 11, la donna ha iniziato a interpretare il Capitano Anna Olivieri, un ruolo che l’ha definitivamente lanciata. Altre fiction in cui ha recitato sono Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti e Buongiorno Mamma. Ora, l’attrice è protagonista con Blanca, con un altro ruolo che sta consacrando la sua carriera di primissimo livello.

Non solo televisione per Maria Chiara Giannetta, che è apparsa anche al cinema, in diversi film tra cui Bentornato Presidente, ma è stata protagonista anche di diversi spettacoli a teatro e di diversi cortometraggi e shortmovies. Una carriera a tutto tondo quindi, per un’attrice sempre più in rampa di lancio.

1 of 2

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI