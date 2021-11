Il cane di Blanca: di che razza è Linneo

Blanca, di che razza è il cane Linneo che appare nella serie? Scopriamo tutti i dettagli sull’amico a quattro zampe di Blanca.

È arrivata su Rai 1 Blanca, la nuova fiction che narra le avventure dell’omonima protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, una giovane donna non vedente che vuole coronare il sogno di diventare una consulente della polizia. Da bambina, la protagonista ha perduto la vista durante un incendio, in cui tra l’altro ha perso la vita sua sorella. Da quel momento Blanca ha dovuto adattarsi alla sua nuova condizione e per farlo ottiene un preziosissimo aiuto dal suo cane guida Linneo. Scopriamo dunque di che razza è il protagonista a quattro zampe della nuova fiction di Rai1.

Linneo, di che razza è il cane di Blanca

Linneo è un bulldog francese, una razza di cane estremamente affidabile e intelligente, ma anche testardo. I bulldog francesi infatti sono tendenzialmente molto legati al proprio padrone, hanno una grande attitudine per la difesa personale e sanno instaurare dei legami profondi con i loro amici umani. L’indole del bulldog francese però è pacifica, è anche un tipo di cane molto poco propenso allo sforzo fisico.

Il bulldog francese è un cane testardo, ma che se trattato con costanza è molto propenso a essere educato. Tutte queste caratteristiche lo rendono un cane guida perfetto, un supporto emotivo molto importante per la persona non vedente e anche un aiuto materiale non indifferente, grazie alla sua capacità di assorbire gli insegnamenti umani e di metterli in pratica.

Nello specifico, il cane che appare in Blanca nella vita reale si chiama Fiona. Linneo è arrivato a Blanca tramite suo padre, Leone Ferrando, che nella serie è interpretato da Ugo Dighero. Leone ha sempre sostenuto Blanca dopo l’incidente e quando ha dovuto lasciarla andare, per farle vivere la sua vita, le ha regalato Linneo per farlo stare sempre al suo fianco.

