Maria Chiara Giannetta chi è la protagonista di Blanca

Lunedì 22 novembre 2021 avrà inizio una nuova miniserie Rai, dal titolo Blanca. La protagonista sarà Maria Chiara Giannetta. Ecco chi è e cosa sappiamo della sua vita privata.

Da Don Matteo a Buongiorno, mamma!, avete di certo sentito parlare di Maria Chiara Giannetta. Per i pochi che non la conoscessero, ecco chi è l’attrice che farà il proprio debutto nella nuova fiction Rai.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Nata a Foggia il 20 maggio 1992, Maria Chiara Giannetta ha 29 anni. È una talentuosa attrice, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo del Capitano Anna Olivieri nell’amata fiction Don Matteo.

La sua carriera ha inizio a teatro, dove recita dapprima a livello amatoriale e in seguito specializzandosi grazie a dei laboratori attoriali. Studia recitazione al Teatro dei Limoni di Foggia ed entra nel Centro sperimentale di cinematografia di Roma a 19 anni.

Ha collezionato svariati piccoli ruoli, da Baciato dal sole a L’allieva, fino a trovare maggior spazio con Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti. La svolta però avviene nel 2018 con Don Matteo, che nel 2014 aveva segnato il suo esordio in un singolo episodio. La sua prima volta in casa Mediaset è con Buongiorno, mamma! Nel 2021, dove recita al fianco di Raoul Bova. Un grande talento che tutti potranno apprezzare anche negli episodi di Blanca, nuova fiction Rai in onda da lunedì 22 novembre 2021.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Non si sa molto della vita privata di Maria Chiara Giannetta, anche se voci di corridoio la vorrebbero fidanzata con Maurizio Lastrico, compagno di set in Don Matteo. I due hanno preferito non commentare, in un verso o nell’altro, vivendo la propria vita privata lontano da riflettori.

A ogni foto pubblicata insieme però il pubblico si scioglie, sottolineando quanto siano belli e in fondo sperando in un annuncio ufficiale. Non è detto che prima o poi non scappi un post galeotto.

Blanca, trama e cast

Blanca è il titolo della nuova miniserie Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta. È una giovane donna divenuta non vedente all’età di 12 anni in seguito a un incidente. Ha dovuto partire la perdita della sorella, morta per mano di un fidanzato violento. Ciò ha risvegliato in lei un forte senso di giustizia, che l’ha spinta a entrare in polizia.

Al suo fianco c’è sempre il suo cane guida, Linneo, una bulldog sempre pronta a guidarla e confortarla. La sua migliore amica è invece Stella. La donna si ritrova a vivere una situazione sentimentale complessa, divisa tra due uomini, l’ispettore Michele Liguori e Nanni, un giovane cuoco.

Ecco il cast di Blanca:

Blanca Ferrando , interpretata da Maria Chiara Giannetta. Sovrintendente di polizia, divenuta non vedente quando aveva 12 anni.

, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Sovrintendente di polizia, divenuta non vedente quando aveva 12 anni. Michele Liguori , intrepretato da Giuseppe Zeno. Ispettore di polizia innamorato di Stella, migliore amica di Blanca. Un uomo dai molti segreti.

, intrepretato da Giuseppe Zeno. Ispettore di polizia innamorato di Stella, migliore amica di Blanca. Un uomo dai molti segreti. Mauro Bacigalupo , interpretato da Enzo Paci. È il commissario di Polizia.

, interpretato da Enzo Paci. È il commissario di Polizia. Nanni , interpretato da Pierpaolo Spollon. Giovane cuoco innamorato di Stella, migliore amica di Blanca.

, interpretato da Pierpaolo Spollon. Giovane cuoco innamorato di Stella, migliore amica di Blanca. Alberto Repetto , interpretato da Antonio Zavatteri. È lo zio di Blanca e di professione fa il magistrato.

, interpretato da Antonio Zavatteri. È lo zio di Blanca e di professione fa il magistrato. Stella , interpretata da Federica Cacciola. Giovane estetista, migliore amica di Blanca.

, interpretata da Federica Cacciola. Giovane estetista, migliore amica di Blanca. Marco Ferrando, interpretato da Ugo Dighero. È il padre di Blanca.

Dove vedere Blanca

Chiunque volesse vedere il primo episodio di Blanca, miniserie Rai, dal titolo Senza occhi, potrà farlo lunedì 22 novembre 2021 collegandosi su Rai 1. La serie andrà in onda in prima serata alle ore 21.25. Potrà essere vista e rivista su Smart TV, smartphone, tablet e computer tramite l’app Rai Play.

Quando escono le puntate di Blanca

Episodio 1 – 22 novembre 2021

Episodio 2 – 29 novembre 2021

Episodio 3 – 6 dicembre 2021

Episodio 4 – 13 dicembre 2021

Episodio 5 – 20 dicembre 2021

Episodio 6 – 27 dicembre 2021

