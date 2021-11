Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 22 novembre | chi è uscito

Due nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello VIP e non saranno gli unici nell’edizione più lunga della storia. Scopriamo chi è stato nominato il 22 novembre

Nella ventunesima puntata del Grande Fratello VIP arrivano due nuovi concorrenti che animeranno le giornate nella Casa più spiata d’Italia. Non saranno gli unici, anzi puntata dopo puntata si aggiungeranno altri VIP. Ad entrare questa volta sono Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, ma è già stato annunciato l’arrivo di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Inoltre le Principesse Selassie sono state separate e ora Jessica, Lulù e Clarissa giocano singolarmente. Il televoto di ieri sera 22 novembre doveva stabilire chi era il preferito dal pubblico tra Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Soleil Sorge.

Durante la diretta Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita del migliore amico Alex, mentre si è continuato a parlare del rapporto sempre più stretto tra Soleil e Alex Belli. Proposta di matrimonio per Francesca Cipriani che ha detto sì al suo ragazzo Alessandro (scopri chi è).

LEGGI: Maria Monsé chi è | marito | figlia Perla | Annarè

Chi è il preferito dal pubblico e chi è uscito

Il VIP più votato e quindi preferito dal pubblico è Soleil, per l’ennesima volta vincente al televoto così come accaduto sette giorni fa. Questo il risultato del televoto:

Soleil 44%

Gianmaria Antinolfi 34%

Carmen Russo 22%

La concorrente ha avuto il potere di regalare l’immunità a qualcuno o di poterla tenere per se stessa. La scelta ricade su Manila Nazzaro che viene così premiata dall’influencer, la stessa ha motivato così la sua decisione: “dal primo momento mi è sempre stata di supporto e sostegno, volevo proteggerla”. Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno invece donato l’immunità a Soleil. Chi è uscito durante la puntata? Nessuna eliminazione come ormai da tradizione, in attesa della puntata del venerdì.

LEGGI ANCHE: Patrizia Pellegrino chi è | età | figlia | vero lavoro

Chi è immune e chi è stato nominato

Per questa puntata le nomination hanno riguardato tutte le donne, tranne quindi Maria Monsè e Patrizia Pellegrino entrate da poco, Manila Nazzaro, scelta come immune da Soleil e la stessa influencer. Il numero delle concorrenti è sproporzionato a quello degli uomini e si è deciso così di dare vita ad una nomination tutta al femminile. Ecco chi è stato nominato nella puntata di ieri sera 22 novembre:

Carmen Russo

Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan

Sophie Codegoni

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI