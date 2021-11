Patrizia Pellegrino chi è | età | figlia | vero lavoro

Patrizia Pellegrino, chi è la donna che stasera entrerà nella casa del Grande Fratello, i dettagli della sua vita privata e della sua carriera.

Tra i nuovi concorrenti che questa sera entreranno nella casa del Grande Fratello c’è Patrizia Pellegrino. La showgirl è pronta a entrare nella casa più spiata d’Italia, andando a rimpolpare le fila dell’edizione più lunga della storia del GF Vip. Alfonso Signorini ha dato l’annuncio ufficiale: questa sera entreranno nella casa sia Patrizia Pellegrino che Maria Monsè. Scopriamo dunque tutto sulla nuova partecipante, dalla sua carriera ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Patrizia Pellegrino

Nata a Torre Annunziata, Napoli, il 28 luglio 1962, Patrizia Pellegrini si avvicina presto alla recitazione, debuttando al cinema nel 1977 nel film Onore e guapparia di Tiziano Longo. Piano piano la sua carriera prende il volo, soprattutto con la conduzione in televisione di programmi come Gran Canal e Sereno Variabile. Dopo il successo in televisione, la donna si è dedicata soprattutto al teatro, che è la sua arte prediletta.

Per Patrizia Pellegrino ora arriverà anche l’esperienza nella casa del Grande Fratello, ma non sarà la prima avventura in un reality per la donna, che nel 2004 ha già partecipato all’Isola dei famosi.

Patrizia Pellegrino: la vita privata

La showgirl ha avuto tre figli nella sua vita: Arianna e Tommaso dal suo primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori, mentre l’ultimo è stato adottato dalla Russia. La donna però ha anche perso un figlio, il terzo avuto col primo marito, e che è morto sei giorni dopo il parto.

Dopo il matrimonio con Pietro Antisari Vittori, la Pellegrino si è risposata con Stefano Todini nel 2015, ma i due si sono separati nel 2013.

La donna, oltre al trauma di aver perso il figlio, ha dovuto anche affrontare un altro dramma: a febbraio ha scoperto di avere un tumore al rene, ma con le giuste cure finalmente il male è in via di guarigione.

