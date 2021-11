Blanca, è arrivata la nuova fiction di Rai1: quante puntate sono e quando finirà la serie tv. Scopriamo tutti i dettagli.

Ha fatto il suo esordio su Rai1 Blanca, la nuova fiction che racconta la storia di una ragazza non vedente, cui presta il volto Maria Chiara Giannetta, che vuole coronare il proprio sogno di diventare una consulente della polizia. Vediamo tutti i dettagli sulla serie: quante puntate sono e quando ci sarà il finale di stagione.

Blanca: quante puntate sono e quando finisce

La prima puntata di Blanca è andata in onda lunedì 22 novembre. L’appuntamento si ripeterà ogni lunedì, in prima serata su Rai 1, per sei episodi. Ci sarà un doppio appuntamento il 13 e il 14 dicembre, probabilmente per terminare la serie prima di Natale. Il finale di stagione sarà quindi trasmesso il 20 dicembre 2021. Gli episodi sono visibili quindi su Rai1, ma anche in streaming tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e anche per le smart tv, così da vedere comodamente tutti gli episodi in televisione.

Questo il programma degli episodi di Blanca:

Episodio 1 – 22 novembre 2021

Episodio 2 – 29 novembre 2021

Episodio 3 – 6 dicembre 2021

Episodio 4 – 13 dicembre 2021

Episodio 5 – 14 dicembre 2021

Episodio 6 – 20 dicembre 2021

Blanca: trama e cast

Blanca Ferrando ha perso la vista da bambina durante un tragico incendio in cui ha perso la vita sua sorella, appiccato dal suo fidanzato violento. Da quel momento, Blanca ha coltivato il sogno di diventare consulente della polizia, nonostante tutte le difficoltà derivanti dalla sua condizione, e farà di tutto per riuscirci.

Questo è il cast della serie:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Michele Liguori

Enzo Paci: Mauro Bacigalupo

Pierpaolo Spollon: Nanni

Antonio Zavatteri: Alberto Repetto

Gualtiero Burzi: Nello Carità

Federica Cacciola: Stella

Ugo Dighero: Leone Ferrando

