Federico Fashion Style chi è la moglie Letizia: è davvero sposato?

Negli ultimi anni Federico Fashion Style è stato uno dei personaggi più presenti nei salotti televisivi italiani. Un grande esperto quando si tratta di capelli ma proviamo a conoscerlo un po’ meglio.

Oltre al suo lavoro, cosa sappiamo di Federico Fashion Style? Ecco qualche informazione in più sulla sua vita privata. Sapevate che è sposato? Ecco chi è Letizia, sua compagna.

Chi è Federico Fashion Style

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è il parrucchiere più conosciuto d’Italia. Tante le sue partecipazioni nei salotti televisivi, da Rai a Mediaset. La sua fama non ha fatto che aumentare nel corso degli ultimi anni e di certo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, rappresenta un boost importante.

Nato ad Anzio il 5 ottobre 1989, Federico Lauri ha 32 anni. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, all’età di 13 anni. Le prime acconciature di cui si prende cura sono quelle della madre tra le mura domestiche. Ha frequentato il salone di un parrucchiere che gli ha dato la possibilità di crescere. Dopo anni d’esperienza apre il suo primo salone ad Anzio. Il successo non tarda ad arrivare e, grazie alle presenze in televisione, ne ha aperti diversi in varie regioni.

Tanti VIP si rivolgono a lui, da Valeria Marini ad Alba Parietti, il che spinge Real Time a puntare su di lui. Nel 2019 va in onda Il Salone delle meraviglie. Attualmente è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle, dove si è anche dilettato con i capelli di Morgan, stravolgendone il look.

Federico Fashion Style vita privata

Da molti anni vive felicemente con Letizia. I due hanno una figlia, Sophie Melle, nata nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale. I due non condividono la stessa passione. Mentre Federico è nel mondo dei capelli, lei vive per l’abbigliamento. Ha infatti uno shop online dove offre ai propri clienti degli splendidi abiti.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu, la storia

Letizia Porcu è la compagna di Federico Fashion Style, nata ad Anzio nel 1989. Ha 32 anni, come il suo compagno. La loro storia dura da più di 10 anni. Si conoscono dall’ormai lontano 2006 ma fidanzati ufficialmente soltanto nel 2013. Dopo quattro anni di relazione è poi nata la loro unica figlia, Sophie Maelle.

In tanti chiedono loro quando finalmente si sposeranno ma per il momento la coppia non sente l’urgenza di giurarsi amore eterno sull’altare. Uno degli elementi che ha suscitato qualche dubbio tra i fan sull’autenticità del loro rapporto. Polemiche alle quali Letizia Porcu ha sempre risposto in maniera netta: “Se ti vesti in un certo modo o fai il parrucchiere e lo stilista non sei necessariamente gay”. La storia prosegue a gonfie vele, hanno spiegato i due: “Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano”.

