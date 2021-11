The Beatles Get Back | Disney | Peter Jackson

The Beatles Get Back è l’atteso documentario di Peter Jackson per Disney+. Una vera e propria chicca per tutti gli appassionati della storica band. Ore di filmati inediti per un risultato a dir poco esaltante.

È disponibile il primo episodio di The Beatles Get Back. Ecco tutto ciò che sappiamo e come vedere il documentario del regista de Il Signore degli Anelli.

The Beatles Get Back Disney

Da giovedì 25 novembre è disponibile su The Beatles Get Back. Si tratta dell’atteso documentario del regista Peter Jackson. Questi ha messo insieme video inediti della durata complessiva di quasi otto ore. Un lavoro di montaggio ed editing enorme, atto a raccontare di quando, per la prima volta dopo più di due anni e per l’ultima volta nella loro storia, i Beatles si ritrovarono per diversi giorni tutti insieme, così da registrare le loro ultime canzoni.

Annunciato nel 2019 e iniziato due anni prima, The Beatles Get Back ha richiesto un enorme lavoro, sfruttando quasi interamente materiale video inedito restaurato. È lo studio di quasi 60 ore di filmati mai visti prima e 150 ore di registrazioni audio mai ascoltate. Un tesoro che, per la maggior parte, è rimasto custodito in un caveau per più di 50 anni.

Tutti i fan non potranno perdere questo appuntamento con la storia. Il documentario mostra inoltre in versione integrale, per la prima volta, la loro storica e leggendaria ultima esibizione dal vivo sul tetto della Apple Records, a Londra.

Ore di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr intenti a ridere, discutere, litigare, provare, suonare. Si concentrano soprattutto sui brani dei loro ultimi due dischi: Abbey Road e Let It Be, pubblicati nel 1969 e nel 1970.

Dove vedere The Beatles Get Back

Chiunque volesse vedere l’atteso documentario The Beatles Get Back del regista Peter Jackson, dovrà collegarsi al proprio account Disney+. Si tratta infatti di un’esclusiva della piattaforma streaming. Ecco quando arriveranno gli altri due episodi:

The Beatles Get Back parte 1: 25 novembre

The Beatles Get Back parte 2: 26 novembre

The Beatles Get Back parte 3: 27 novembre

