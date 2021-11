Bohemian Rhapsody: le canzoni del film dei Queen

Bohemian Rhapsody, le canzoni che sono presenti all’interno del celebre biopic dedicato ai Queen al loro leader: Freddie Mercury.

Stasera, nell’anniversario della morte, avvenuta nel 1991, di Freddie Mercury, su Rai1 andrà in onda Bohemian Rhapdosy, il famoso film dedicato alla carriera della storica band in cui uno straordinario Rami Malek interpreta Freddie Mercury. Scopriamo quali canzoni ci sono all’interno del film.

Bohemian Rhapsody: le canzoni del film

Bohemian Rhapsdoy non è solo un bellissimo tributo a una delle band che hanno scritto la storia della musica, i Queen, ma è anche un film entrato di diritto nella storia del cinema. Parte del successo della pellicola si deve sicuramente alla strepitosa interpretazione di Rami Malek, che grazie al ruolo di Freddie Mercury ha conquistato un premio Oscar. Merito della riuscita del film si deve però anche allo straordinario materiale, ricostruito e recuperato, che rende omaggio alla storia della band britannica.

All’interno della pellicola infatti ci sono tantissime canzoni dei Queen, molte sono versioni inedite, estratte per l’occasione da alcuni live che i Queen hanno fatto in giro per il mondo. Una scelta che non fa che aumentare il realismo del film e il coinvolgimento dello spettatore, che puntualmente viene trasportato in un’atmosfera da concerto, innalzando ancora di più il livello della produzione.

Particolarmente coinvolgente è soprattutto il famosissimo concerto del Live Aid, in cui vengono rappresentati alcuni dei pezzi storici dei Queen come We Are The Champions o, appunto, Bohemian Rhapsody. Ecco la lista completa delle canzoni presenti nel film:

Somebody to Love Doing all Right Keep Yourself Alive Killer Queen Fat Bottomed Girls Bohemian Rhapsody Now I’m Here Crazy Little Things called Love Love of my Life We Will Rock You Another One Bites the Dust I Want to Break Free Under Pressure Who Wants to Live Forever Radio Ga Ga Hammer to Fall We are the Champions Don’t Stop Me Now The Show Must Go On

