Alvise Rigo e Tove stanno insieme? Love story piccante: che gelosia!

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme? Ci sono nuovi indizi su una delle love story del momento: scopriamo tutti i dettagli.

Tra le coppie protagoniste dell’edizione attuale di Ballando con le stelle c’è quella composta da Alvise Rigo e Tove Villfort. L’affiatamento che stanno mostrando sulla pista da ballo potrebbe nascondere qualcosa in più, un rapporto ben più intimo. La domanda che si pongono tutti è: i due stanno insieme? Scopriamo la risposta a questo quesito e un’ultimissima che ha spiazzato tutti.

Alvise Rigo e Tove Villfort stanno insieme?

Da tempo si parla della loro relazione, i due protagonisti di Ballando con le stelle sono stati più volte paparazzati insieme e in molti hanno sottolineato il loro affiatamento. Loro stessi hanno ammesso di avere un ottimo rapporto, senza però, almeno inizialmente, confermare queste indiscrezioni.

Ora, però, i due sono pronti a uscire allo scoperto, senza più nascondere il loro rapporto. La conferma della relazione sarebbe infatti arrivata durante il dietro le quinte della sesta puntata dello show dedicato al mondo del ballo. Nel dietro le quinte si sono anche conosciute le rispettive famiglie, con Alvise che ha incontrato i suoi “suoceri svedesi”, mentre Tove ha conosciuto i genitori dell’ex rugbista. Insomma, l’amore è sbocciato a Ballando con le stelle.

La diretta piccante: che gelosia!

Questa settimana sono gli stessi protagonisti a regalarci qualche dettaglio in più che ci spinge a pensare che la love story che tra Alvise Rigo e la ballerina Tove sia esplosiva. Durante una diretta postata sul profilo Instagram del concorrente di Ballando con le Stelle, due risposte ai followers lasciano poco spazio all’immaginazione. Prima Alvise rivela che il suo ballo preferito fino ad ora è stato il paso doble, e tutti sappiamo che è il ballo della passione e dell’innamoramento.

Poi senza mezzi termini ha risposto con un NO secco e perentorio se ci fosse se la possibilità di vedere Tove ballare con un altro concorrente del programma. Che gelosia! Alvise vuole Tove solo ed esclusivamente per se. Inoltre i due sono stati anche a cena insieme con degli amici, proprio come una coppia.

Chi sono Alvise Rigo e Tove Villfort

I due sono tra i protagonisti della nuova stagione di Ballando con le stelle, in onda il sabato sera su Rai1. Lui è un ex rugbista, nella vita anche modello e personal trainer, nato nel 1992. Lei di mestiere è ballerina, è svedese, biondissima e con i tratti scandinavi ben accentuati, ed è entrata nel cast di Ballando con le stelle nel 2020. In questa edizione 2021 i due fanno coppia sulla pista da ballo e ora sono pronti anche a fare coppia nella vita reale.

