Greta Beccaglia è una giornalista sportiva, vittima di molestie da parte di tifosi di calcio fuori dallo stadio Castellani di Empoli, in seguito al derby con la Fiorentina

Il fatto che fosse la giornata di campionato dedicata alla campagna contro la violenza sulle donne non è bastata a evitare lo spiacevole episodio che ha coinvolto la giornalista Greta Beccaglia, inviata di Toscana TV al derby tra Empoli e Fiorentina.

Beccaglia è infatti stata oggetto di ripetute molestie da parte dei tifosi che stavano lasciando lo stadio Castellani, proprio mentre stava lavorando e si trovava collegata in diretta con lo studio. La giornalista ha poi denunciato l’accaduto su Instagram, e il suo caso sta facendo molto discutere in rete.

LEGGI: La storia di Maradona da piccolo

Cosa è successo

Subito dopo la fine di Empoli-Fiorentina, intorno alle 17.00 di sabato 27 novembre, la giornalista Greta Beccaglia era in collegamento in diretta con lo studio di Toscana TV per commentare il risultato della partita, vinta a sorpresa dalla formazione di casa. Si trovava all’esterno dello stadio, e immediatamente alle sue spalle era possibile notare i tifosi che lasciavano l’impianto.

Durante il collegamento, uno di questi le è passato vicino e le ha vistosamente palpeggiato il sedere. Beccaglia, a questo punto, ha reagito dicendogli “Non puoi fare questo”, anche se l’uomo si era già allontanato, incurante di essere stato ripreso dalle telecamere.

Non è stato però l’unico caso di un tifoso che ha molestato la giornalista toscana durante il collegamento, come lei stessa ha in seguito denunciato nelle sue storie su Instagram: “Hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero a lavoro, mentre io ero in diretta – ha scritto – Mi hanno perfino detto che avevo un abbigliamento provocante. Avevo un jeans e un giubbotto… mi scoccia anche doverlo dire”.

Come se non bastasse, mentre ciò avveniva il collega dallo studio, il noto giornalista televisivo Giorgio Micheletti ha cercato di far proseguire la diretta, dicendo a Greta Beccaglia: “Non te la prendere”. Poi, in chiusura di puntata, il conduttore ha aggiunto: “Si cresce anche grazie a queste esperienze”.

LEGGI: Matteo Berrettini fidanzata chi è: Ajla Tomljanovic origini | Le ex

Chi è Greta Beccaglia

Nata a Firenze e laureatasi la locale Università, Greta Beccaglia è una giovane giornalista sportiva che lavora a Toscana TV dal 2017, dove attualmente presenta il programma A Tutto Gol assieme a Giorgio Micheletti. Oltre a questo è anche vicepresidente dell’Associazione Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI