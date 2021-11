Chi è stato eliminato a All Together Now 21 novembre | chi è uscito

All Together Now arriva alla quinta puntata andata in onda il 28 novembre. Scopriamo chi è stato eliminato dal talent

Grande novità nella quinta puntata di All Together Now. La prima manche ha visto i concorrenti sfidarsi in coppia, chi vince ha superato il turno, chi ha perso ha affrontato un’altra sfida per evitare l’eliminazione. Nella seconda manche invece classiche esibizioni con cinque concorrenti a conquistare un posto per la prossima puntata. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata andata in onda il 28 novembre.

Le sfide della prima manche di All Together Now

La prima sfida ha visto affrontarsi Giacomo Voli e Michelle Perera. Il primo ha cantato “All by Myself” di Eric Carmen, mentre l’avversaria “Come saprei” di Giorgia. A passare il turno è stata Michelle Perera premiata dalla giuria che ha ribaltato il verdetto del Muro Umano. Nella seconda sfida vittoria per Gaetano Schettini di un soffio su Michelangelo Falcone. I due si sono affrontati eseguendo rispettivamente “Io Amo” di Fausto Leali e “A chi mi dice” dei Blue. Nella terza sfida grandi esibizioni di Vincenzo Cantiello e Carola Campagna. Il ragazzo ha scelto “Vent’anni” dei Maneskin, mentre la sfidante “Nessun dolore” di Lucio Battisti.

Vittoria per Vincenzo Cantiello per 95 a 86. Quarta sfida tra Carlotta Loretucci che ha cantato “Tutta colpa mia” di Elodie e Samir Abass che ha eseguito “Beat it” di Michael Jackson. A vincere è Abass per 88 a 70. Ultima sfida tra Giulia Tumbarello e Jalisse Bascià. La prima punta su “Ho imparato a sognare” dei Negrita, mentre Jalisse su “Dedicato” di Loredana Bertè. Vince quest’ultima per 90 a 68.

Chi è stato eliminato ieri sera a All Together Now

Nella seconda manche si sono affrontati Giacomo Voli, Michelangelo Falcone, Carola Campagna, Carlotta Loretucci e Gloria Tumbarello. Voli ha portato “Heaven” di Bryan Adams conquistando 100 punti, Michelangelo Falcone raggiunge i 95 punti con Angels di Robbie Williams, mentre Carola Campagna ottiene 100 punti con “Run to you” di Whitney Houston. Carola Loretucci conquista solo 60 punti con “Senza fare sul serio” di Malika Ayane. La sua esibizione risulta distratta e piena di imperfezioni per i giudici. Chiude Gloria Tumbarello con “Il mondo prima di te” di Annalisa e raggiungendo 73 punti.

Ad essere eliminata da All Together Now è Carola Loretucci che ha ottenuto il punteggio più basso nella seconda manche.

