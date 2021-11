Valeria Marini concorrente GF VIP: età e dramma occhio

Valeria Marini, chi è la nuova concorrente del GF Vip: scopriamo tutto su di lei e sul dramma che ha dovuto affrontare all’occhio.

Grandi novità in arrivo nella casa del Grande Fratello. Quella che è destinata a essere l’edizione più lunga della storia del programma si sta per arricchire di ben 4 nuovi partecipanti: tra questi c’è anche un volto famosissimo della televisione italiana: Valeria Marini. Vediamo quindi il profilo della nuova concorrente e il dramma che ha dovuto affrontare riguardo le condizioni del suo occhio.

LEGGI ANCHE: Chi è Biagio D’Anelli concorrente GF Vip: fidanzata, età

Valeria Marini: il dramma dell’occhio

Non è passata inosservata l’apparizione di Valeria Marini in televisione con una vistosa benda sull’occhio. Prima ai Soliti Ignoti, poi a Verissimo, dove ha raccontato il dramma che ha dovuto affrontare. La showgirl ha infatti seriamente rischiato di perdere l’occhio sinistro a causa di una malattia che i dottori hanno dovuto affrontare con una benda sull’occhio. Per fortuna, l’intervento è andato bene e l’occhio della Marini è salvo: solo un grandissimo spavento per la donna.

LEGGI ANCHE: Chi è Ferdinando Giordano concorrente GF Vip: lavoro, età

Valeria Marini al GF Vip

Ora, Valeria Marini è pronta a entrare nella casa più spiata d’Italia. La donna non ha assolutamente bisogno di presentazioni: è una costante da tantissimi anni in televisione e anche all’interno del Grande Fratello per lei non sarà la prima esperienza, ma addirittura la terza volta all’interno della casa.

La donna ha partecipato al reality nella sua primissima edizione, quando si era classificata terza, e poi era tornata nel 2020, affiancando Alfonso Signorini alla conduzione. L’ingresso di Valeria Marini è sicuramente uno dei più attesi di questa sera: a 54 anni la showgirl è pronta a rimettersi in gioco e ad arricchire la sua straordinaria esperienza televisiva con una nuova avventura.

Insieme a lei, faranno il proprio ingresso nella casa anche Ferdinando Giordano, Biagio d’Anelli e Giacomo Urtis. L’appuntamento è quindi a stasera per tutte le novità che ci attendono.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI