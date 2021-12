Peaky Blinders 6 sarà l’ultima stagione dell’amata serie TV di Steven Knight, che racconta la storia romanzata della famiglia Shelby. Annunciata la data d’uscita e confermata la presenza di Tom Hardy.

Ecco quando uscirà l’ultima stagione di Peaky Blinders. Grande attesa da parte dei fan, che rivedranno Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby.

Quando esce Peaky Blinders 6

Anthony Byrne, regista della stagione 5 e 6 di Peaky Blinders, ha aggiornato i fan sull’uscita dell’ultima stagione della serie TV di Steven Knight. Due brevi teaser trailer annunciano come i nuovi episodi, gli ultimi mai prodotti, faranno il proprio debutto nella prima parte del 2022. Tutto lascia pensare che entro febbraio del prossimo anno potremo tornare a seguire le vicende drammatiche della famiglia Shelby.

Se nel primo video vediamo soltanto Tommy camminare da solo in città, nel secondo vi è una gradita sorpresa. In Peaky Blinders 6 ci sarà anche Alfie, ovvero Tom Hardy. Il suo è uno dei personaggi più apprezzati dello show, pronto al capitolo finale, come sostiene la clip. Si vede Tommy dirgli chiaramente: “Alfie, credo che scriverò il tuo atto conclusivo”.

Peaky Blinders dove eravamo rimasti

I fan sono rimati tutti col fiato sospeso dopo il finale di Peaky Blinders 5. Un durissimo colpo per la famiglia Shelby. Tommy è sempre più confuso. Non sa di chi possa fidarsi realmente. Ha tentato di uccidere Oswald Mosley, così da fermare il movimento fascista nel Regno Unito, che va avvicinandosi alla Seconda Guerra Mondiale. L’uomo, decisamente potente e astuto, ha però scoperto tutto, intuendolo o semplicemente ricevendone notizia da qualcuno. Il progetto salta e la famiglia ne fa le spese. Ucciso Aberama Gold, ora che era pronto a un futuro con Polly Gray (interpretata dalla compianta Helen McCrory).

Tommy si è fatto tanti nemici nel corso degli anni ma il primo pensiero va alla sua famiglia. Sul web in molti pensano sia stato Billy Grade. In merito si è espresso Emmett J. Scanlan: “Ipoteticamente parlando, biasimereste Billy se fosse lui il traditore? Lo hanno costretto a comprare azioni contro la sua volontà. È stato minacciato e manipolato. Chi potrebbe fargliene una colpa? Anzi, se si scoprisse che non è stato lui, mi dispiacerebbe”.

Peaky Blinders film

La sesta stagione sarà l’ultima per Peaky Blinders, la cui storia proseguirà con un film già annunciato da Steven Knight. Nel 2023 avranno inizio le riprese della pellicola con Cillian Murphy. Il creatore della serie ne ha parlato più volte: “Sarà ambientato e girato a Birmingham. Sarà probabilmente la conclusione dei Peaky Blinders”.

È stato suggerito, inoltre, come possa esserci un’idea per una serie spin-off. Per il momento nessuna conferma, così come nessuna rivelazione sulla trama della pellicola, che sarà strettamente legata alla sesta stagione. Parlarne vorrebbe dire fare spoiler sui prossimi episodi.

