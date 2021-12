Harry Potter: tutti i film della saga su Amazon Prime

Harry Potter, su Amazon Prime Video sono disponibili tutti I film della saga dedicata al mago più famoso di sempre: tutti i dettagli.

Con l’arrivo del freddo e del periodo natalizio, è tornato il momento del solito rewatch dei film di Harry Potter. Stavolta però non bisognerà aspettare la trasmissione televisiva, perché a partire da oggi, mercoledì 1 dicembre, tutti i film della saga sono disponibili su Amazon Prime Video. Un bel regalo di Natale a tutti gli utenti della piattaforma streaming, che potranno godersi ogni capitolo delle avventure dedicate al maghetto più famoso del mondo.

Harry Potter su Amazon Prime Video: come vedere i film

Per vedere i film di Harry Potter su Amazon Prime Video, è sufficiente avere un abbonamento attivo alla piattaforma streaming. Abbonamento che, ricordiamolo, è incluso con quello al servizio prime del famoso e-commerce. L’applicazione di Amazon Prime Video è fruibile in diverse modalità: tramite dispositivi mobili, come smartphone, tablet e pc, ma anche tramite console e smart tv, così da poter vedere comodamente i film in televisione.

Si tratta dell’esordio assoluto dei film di Harry Potter sulla piattaforma di Amazon. In generale, una delle maggiori difficoltà per gli appassionati alla saga è stato quello di trovare tutte le pellicole su un’unica piattaforma in streaming, così da averli sempre a disposizione per rivederli. Per un breve periodo, i film sono stati disponibili su Infinity e su Now Tv, servizi streaming di Mediaset e di Sky, ma una volta rimossi da lì vederli era diventato molto difficile. Ora, sarà nuovamente possibile grazie ad Amazon Prime Video.

Questa è la lista completa, in ordine, dei film di Harry Potter:

Harry Potter e la pietra filosofale

Harry Potter e la camera dei segreti

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Harry Potter e il calice di fuoco

Harry Potter e l’ordine della fenice

Harry Potter e il principe mezzosangue

Harry Potter e i doni della morte – Parte 1

Harry Potter e i doni della morte – Parte 2

